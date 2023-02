From Paris With Love/ Film poliziesco su Italia 1, oggi Venerdì 24 febbraio

From Paris With Love, film di Italia 1 diretto da Pierre Morel

Nella seconda serata di Venerdì 24 febbraio va in onda su Italia 1 il film From Paris With Love. La pellicola francese di genere poliziesco è stata diretta nel 2010 dal regista Pierre Morel. La colonna sonora è del compositore David Buckley, il soggetto del film è firmato dall’autore Luc Besson e la sceneggiatura è curata da Adi Hasak. Nel cast internazionale troviamo attori di grande successo tra cui John Travolta, Jonathan Reese Meyer e Kasia Smutniak, in From Paris With Love per la prima volta insieme. Il film presenta numerose sequenze d’azione ricche di adrenalina e sparatorie, ma si caratterizza anche per alcune scene umoristiche portate avanti proprio dal protagonista interpretato dal grande John Travolta.

All’uscita del film infatti, Luc Besson aveva affermato l’interesse a creare una saga con numerosi sequel, ma nonostante il cast stellare e un ambizioso progetto del regista francese, From Paris With Love non sembra aver convinto inizialmente la critica e il pubblico che lo hanno spesso considerato una semplice parodia ben riuscita. Con il passare del tempo però il film ha cominciato a incontrare una crescente popolarità nel pubblico amante del genere, ma non sufficiente, finora, a produrre altri capitoli della storia.

From Paris With Love, la trama del film

Nel film From Paris With Love, Charlie Wax, interpretato da John Travolta è un agente della CIA dal grilletto facile e dai modi poco ortodossi, mentre James Reese (Jonathan Reese Meyer) è un agente sotto copertura che ama seguire le regole. Reese si trova in missione a Parigi, dove lavora in incognito come assistente dell’ambasciatore americano; per risolvere il suo primo caso, deve sgominare un’importante banda cinese che traffica droga nella città e per farlo riceve l’aiuto dell’intrepido Wax.

L’ingombrante presenza di Charlie Wax mette a soqquadro la vicenda e creerà problemi anche nella vita sentimentale di Reese e della sua fidanzata Caroline interpretata da Kasia Smutniak. L’arrivo di Wax a Parigi non è però legato unicamente alla banda dei trafficanti di droga, ma soprattutto a un’organizzazione terroristica il cui unico scopo è quello di uccidere un personaggio politico statunitense in visita nella capitale francese. I due agenti scoprono che Caroline non è altro che l’esecutrice materiale del piano e Reese capisce quindi di doverla affrontare. Quando Caroline tenta di farsi esplodere all’interno dell’ambasciata parigina, Reese non può far altro che uccidere la sua fidanzata.

