From Paris with love, Italia 1/ Trama e cast film in seconda serata con John Travolta

From Paris with love, il film in seconda serata su Italia 1

Questa sera, lunedì 26 settembre, Italia 1 propone alle 23.25 il film d’azione del 2009 “From Paris with love” diretto da Pierre Morel. Tra i film che ha diretto ricordiamo: Blacksmith, Peppermint: L’angelo della vendetta e The Gunman. L’attore principale è John Travolta, che ha iniziato la sua carriera come ballerino partecipando al musical teatrale Grease. Nel 1978 per il grande schermo veste i panni di Danny Zucco. I suoi film più famosi che gli hanno valso candidature e premi importanti sono: La febbre del sabato sera, Staying Alive, Senti chi parla I e II e Senti chi parla adesso e Pulp Fiction. Questa pellicola gli ha fatto vincere nel 1995 un David di Donatello come migliore attore straniero e ha ricevuto una candidatura all’Oscar.

JACK RYAN - L'INIZIAZIONE/ Su Italia 1 il reboot della serie cinematografica

Il ruolo di James Reece è stato affidato all’attore Jonathan Rhys Meyers, candidato per due anni consecutivi al Golden Globe come migliore attore per la serie tv drammatica I Tudors. Tra i suoi film più recenti ricordiamo: American Night, The survivalist e Wake up. Il cast è arricchito dalla presenza di Kasia Smutniak, Melissa Mars, David Clarke e Amber Rose Revah.

UNA SPIA E MEZZO/ 210 milioni di dollari di incasso per il film su Italia 1

From Paris with love, la trama del film

James Reese è un agente segreto che lavora al fianco dell’ambasciatore Bennington. A Parigi agisce sotto copertura e svolge la funzione di assistente, fino al giorno che potrà di nuovo entrare in azione. Reese svolge minuziosamente i compiti che gli vengono affidati. È fidanzato con Caroline e tutto sembra scorrere nella normalità assoluta. La routine dell’agente viene stravolta dalla presenza di Charlie Wax anche lui agente della CIA che per i suoi modi pochi ortodossi non piace a Reese. Alla coppia viene affidato il compito di arrestare Wong, il leader di un’organizzazione cinese che gestisce il mercato della droga a Parigi. Accanto a Wax, l’agente Reese dovrà mettere da parte le sue sicurezze e i metodi schematici d’azione a cui è abituato, per adeguarsi ai modi spericolati e spregiudicati del suo partner. Tra le tante avventure si ritrovano a fare irruzione all’interno di un bordello, poi incauti si presentano a un incontro con dei narcotrafficanti con tutti i problemi annessi, fino a scoprire un’organizzazione criminale di pakistani che sta mettendo in atto un attentato pericoloso.

SKYSCRAPER/ Su Italia 1 il film che ha incassato 300 milioni di dollari

I terroristi, legati al narcotraffico cinese, vogliono togliere di mezzo un importante rappresentante americano durante una conferenza che si svolgerà a Parigi. Dopo aver affrontato mille peripezie, inseguimenti e sparatorie, dove in più di un’occasione ha rischiato di perdere la vita, Resse scoprirà l’identità del mandante dell’attentato e per catturarlo dovrà fare affidamento su Wax.











© RIPRODUZIONE RISERVATA