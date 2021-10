Frosinone, tabaccaio uccide ladro: indagato/ “Ero con mio figlio, sparato per difesa”

INDAGATO IL TABACCAIO CHE HA UCCISO IL LADRO

È stato indagato il tabaccaio Sandro Fiorelli che ieri sera ha sparato e ucciso con colpo di fucile un ladro di origini rumene (Mirel Joaca Bine il suo nome), sorpreso a rubare nella sua abitazione a Santopadre (Frosinone). L’accusa contro il tabaccaio, lasciato a piede libero, è “omicidio volontario” e al momento viene esclusa qualsiasi forma di legittima difesa: la decisione è stata presa dal sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Marina Marra, dopo aver sentito per tutta la notta l’uomo 58enne che ha sparato due colpi dal suo fucile da caccia regolarmente registrato.

«Mi sono soltanto difeso», ha raccontato il tabaccaio ancora sotto choc davanti ai magistrati: «Stavo tornando dal lavoro nella mia villetta con mio figlio e quando sono entrato in casa ho sentito dei rumori. Ho capito che c’era qualcuno al piano superiore e allora ho preso il fucile perché mi sono spaventato. Sono uscito di casa e mentre facevo il giro della villetta un uomo mi si è parato davanti. Impugnava una pistola, me l’ha puntata contro e a quel punto ho sparato». Per Fiorelli ora saranno le perizie balistiche che dovranno confermare o smentire la sua versione: se legittima difesa, con racconta il tabaccaio, o eccesso colposo.

FROSINONE, A CHE PUNTO SONO LE INDAGINI

Ancora Fiorelli ha spiegato ai pm che il ladro ucciso non era solo ieri sera all’interno della sua villetta; «quando ha capito che in casa era entrato qualcuno, è uscito dalla porta finestra del piano superiore che consente di uscire, ed evidentemente voleva scappare, ma quando mi ha visto stava per fare fuoco e invece io ho sparato per difendermi», conclude il tabaccaio nella ricostruzione ora al vaglio degli inquirenti. Sarebbero in tutto 4 i ladri entrati in azione, ma i tre complici sono riusciti a fuggire dopo aver sentito gli spari all’interno della villa. L’arma brandita da Bine è risultata finta, ma questo non esclude affatto che si possa comunque trattare di legittima difesa, come spiega l’avvocato difensore Sandro De Gasperi all’ANSA, «Le indagini sono in corso, attendiamo le evoluzioni. Molti accertamenti sono stati espletati tra le 19.30 e la notte. Sono stati compiuti in maniera attenta e rigorosa. Ci sono gli elementi per il riconoscimento della legittima difesa».

