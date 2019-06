Frozen 2/ In uscita a novembre 2019: nuovo viaggio per Elsa e Anna

Il countdown può finalmente iniziare: Frozen 2 sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il secondo capitolo di Frozen, uno dei film più visti al mondo, arriverà sul grande schermo il 27 novembre. E’ questa la data che i fans italiani di Elsa e Anna devono fissare sul calendario. Negli Stati Uniti, invece, come annuncia la Walt Disney, Frozen 2 arriverà il 22 novembre ovvero cinque giorni prima del debutto italiano. La prima data da tenere a mente, però, è martedì 11 giugno. Attraverso il primo poster pubblicato su Instagram, infatti, la Disney ha fatto sapere che domani, durante la trasmissione Good Morning America, sarà mostrato il primo trailer ufficiale del film.

FROZEN 2: ELSA E ANNA TORNANO A NOVEMBRE

Frozen, sin dal suo debutto, ha conquistato milioni di fans in tutto il mondo. Ad affezionarsi alle avventure di Elsa e Anna sono stati non solo i più piccoli, ma anche gli adulti che, accompagnando i propri figli al cinema, si sono emozionati con la storia delle due sorelle che, a partire da novembre, cercheranno di bissare con il secondo capitolo il successo ottenuto con il primo film. Quali nuove avventure, dunque, attendono Elsa e Anna? Le anticipazioni sono davvero poche, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che le due sorelle saranno impegnate in un viaggio per scoprire i motivi della morte dei genitori. Tuttavia, per capire effettivamente la trama sarà necessario aspettare il primo trailer ufficiale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA