Frozen II – Il segreto di Arendelle/ Oggi al cinema fra polemiche e record di incasso

Esce oggi in tutti i cinema d’Italia l’atteso Frozen II – Il segreto di Arendelle. Come la maggior parte di voi avrà già capito, si tratta dell’attesissimo sequel del film della Disney campione d’incassi (1.2 miliardi di dollari worldwide). Numerose le polemiche che hanno accompagnato l’uscita del film, per via di una presunta omosessualità di Elsa (uno dei personaggi principali del cartoon), fatto sta che negli Stati Uniti le malelingue sembrerebbero essere già un ricordo, visto che nel suo weekend di apertura ha incassato ben 130 milioni di dollari, facendo segnare un nuovo record e soprattutto divenendo il film con la migliore apertura di sempre nell’universo Disney. E anche in Italia, siamo certi, sarà un successone. Del resto la generazione di bambini nati indicativamente dal 2005 in avanti conosce Frozen, e di conseguenza i loro genitori.

FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE: CI SARÀ UN ALTRO CAPITOLO?

In Italia il cast di doppiatori sarà d’eccezione, a cominciare da Enrico Brignano, che darà la voce all’amato Olaf, mentre Anna sarà doppiata dall’attrice Serena Rossi. Serena Autieri è invece Elsa, infine Giuliano Sangiorgi dei Negramaro canterà la canzone sui titoli di coda. Nel nuovo capitolo di Frozen, Anna, Elsa, Kristoff e Olaf, lasceranno Arandelle per vivere un lungo e avventuroso viaggio nella foresta autunnale, per cercare di scoprire le origini dei poteri di Elsa e nel contempo, salvare il proprio regno. E in attesa dell’esordio di Frozen II anche in Italia, c’è già chi si interroga se seguirà un nuovo terzo capitolo a completamento di una trilogia. Jennifer Lee, una dei due registi nonché da un anno e mezzo a questa parte a capo della Walt Disney Animation, sembrerebbe voler chiudere, congedandosi da questa storia “con l’immagine felice di queste due sorelle”. Diverso invece il parere dell’altro regista Chris Buck, che ha invece confessato: “Ci sentiamo come alla fine di un triathlon quando non vuoi far altro che arrivare, collassare e magari andare in vacanza. La scorsa volta ci è voluto un anno per riprenderci e ricominciare a pensare ai nostri personaggi. Per cui vi consiglio di chiedercelo tra un anno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA