Frozen – Il regno di ghiaccio/ Video, su Rai 2 il film d’animazione Disney

Frozen – Il regno di ghiaccio sarà trasmesso da Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 28 novembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 negli Stati Uniti d’America dalla Walt Disney Animation Studios con regia che è stata affidata al duo composto da Chris Buck e Jennifer Lee, il soggetto è stato tratto dalla fiaba La regina delle nevi scritta da Hans Christian Andersen mentre la sceneggiatura ha visto l’apporto degli stessi registi Jennifer Lee e Shane Morris. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Christophe Beck, il montaggio è stato eseguito da Jeff Draheim mentre nel cast sono presenti 3 doppiatori originali tanti attori di grande successo come Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Grof e Josh Gad.

Frozen – Il regno di ghiaccio, la trama del film

Passiamo ora alla trama di Frozen – Il regno di ghiaccio. In un regno fatato vivono due sorelle di nome Elsa e Anna che sono figlie dei regnanti. Elsa quando è nata ha ricevuto in dono la capacità di poter gestire una sorta di potere che le permette di ghiacciare qualsiasi genere di cose e di persone ricreando peraltro ambientazioni nevose. Un dono che purtroppo presenta anche delle problematiche giacché chiamata a gestire un’enorme potenza che potrebbe distruggere l’intero regno e soprattutto gettare nella disperazione la popolazione. Un giorno mentre sta giocando con la propria sorella accidentalmente Elsa la colpisce con questo suo potere alla testa creandone un forte choc. In ragione della vicenda i genitori si rivolgono ai Troll ossia a delle creature che vivono sulle alte montagne della Scandinavia. Creature che salvano la vita ad Anna e che soprattutto le fanno perdere memoria di quanto accaduto mentre invitano il re e la regina nel porre maggiore attenzione nello gestire le grandi potenzialità di Elsa. In ragione di quanto accaduto,il re di comune accordo con la stessa regina, decide di far vivere le due sorelle in uno stato di isolamento rispetto al regno ed in particolar modo chiudendo le porte del castello in maniera tale che nessuno vi possa avere accesso. Alcuni anni più tardi dopo l’accidentale morte dei due regnanti avvenuta durante un viaggio in mare è necessario che Elsa prenda il loro posto in quanto primogenita ma questo diventerà un vero e proprio problema in quanto durante la cerimonia di incoronazione avviene un furioso litigio tra Elsa e la stessa Anna per via di un matrimonio il che avrà quale principale conseguenza la manifestazione dei poteri di Elsa che di fatto scatenerà un perenne congelamento del regno proprio come se fosse sempre inverno. Spaventata da quanto accaduto e soprattutto certa di come nessuno dei suoi sudditi possa accettare questa sua diversità, Elsa si rifugia nelle montagne ma ben presto dovrà di nuovo fare il conto con il proprio destino per salvare il regno suo e di sua sorella.

Il trailer di Frozen – Il regno di ghiaccio

