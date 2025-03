Gianluca Colucci meglio conosciuto con il nome d’arte Fru è legato in qualche modo ai The Kolors, band che presenzierà a Verissimo nella giornata di domenica 16 Marzo 2025. La carriera di Fru è esplosa grazie ai social ma l’uomo è riuscito a variegare le proprie intuizioni artistiche e negli anni ha raggiunto sempre grandi successi.

Gianluca ‘Fru’ Colucci nasce a Napoli il 3 Novembre 1995 ed è un attore e comico italiano esploso appunto grazie a gruppo The Jackal, noto per i video sul web. Pian piano Fru ha raggiunto sempre più consensi e lo abbiamo visto in programmi televisivi come LOL – Chi ride è fuori e Pechino Express.

Tra tv, web e social i The Jackal hanno una grande esplosione e Fru è tra i personaggi più amati e che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo, lo abbiamo visto a Sanremo dove tra le altre cose è intervenuto durante la canzone dei The Kolors ‘Tu con chi fai l’amore’ e sta lavorando come inviato a Pechino Express.

Gianluca Fru Colucci, un successo improvviso e il silenzio sulla vita privata

Gianluca Fru è intervenuto durante l’esibizione dei The Kolors in quanto l’uomo ogni anno sceglie un tormentone di Sanremo e lo balla ovunque nella città ligure durante il Festival e quest’anno ha scelto questa canzone. Tra i vari luoghi Fru è intervenuto anche a Sanremo e ha deciso cosi di ballare nel corso del Festival di Sanremo.

L’uomo è molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, in passato si era parlato di un flirt con la collega dei The Jackal Aurora Leone ma i due hanno sempre smentito tutto. Nel corso di una recente intervista Gianluca ha svelato però di essere fidanzato e di essere allo stesso tempo molto riservato a riguardo.

Non si conosce il nome ne ci sono foto della sua fidanzata e Fru ha commentato: “Sono fidanzato da un paio d’anni ma abbiamo un amore lontano dai social, potremmo dire vecchio stile” la sentenza da parte dell’artista. E Fru intanto continua a vivere un grandissimo momento, sia per quel che riguarda la sua vita che per il suo percorso artistico.