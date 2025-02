Fru dei The Jackal si scatena con Stash dei The Kolors nella finale a Sanremo

Fru dei The Jackal è la sorpresa dei The Kolors per la finale a Sanremo 2025. Il comico si presenta sul palco insieme a Stash e si scatena a ritmo di musica, sulle note di Tu con chi fai l’amore. Il web è incredulo per quanto appena visto all’Ariston. L’attore comico dei The Jackal è infatti incontenibile e balla senza sosta, tra improvvisazioni e gag con Stash. “Ma cosa ci fa Fru a Sanremo?”, è la domanda ricorrente del web.

“E’ una cosa senza senso e così assurda che non doveva finire mai”, commenta un’altra fan dei The Kolors e dei The Jackal. Insomma, l’effetto sorpresa è riuscito appieno perché nessuno si aspettava Fru al Festival di Sanremo.

Fru dei The Jackal sul palco di Sanremo 2025 coi The Kolors: Carlo Conti spiazzato

Anche Carlo Conti appare abbastanza spiazzato e prima di consegnare i fiori all’ospite a sorpresa, ribadisce divertito: “Non sapevo che tra voi ci fosse un ballerino del genere…”. Fru incassa l’applauso e ringrazia i The Kolors per l’invito. D’altronde, a quanto pare, ha realizzato un sogno che cullava da tanto tempo.

“E’ stato bellissimo, vi ringrazio. Adesso ho paura di dire qualunque altra cosa…”, dice Fru prima di congedarsi insieme alla band e Stash.