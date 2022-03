Fru e Aurora Leone, chi sono concorrenti “Gli Sciacalli” Pechino Express 2022/ Il viaggio dei The Jackal

Fru e Aurora Leone sono Gli Sciacalli di Pechino Express 2022. Un nome che evidenza fin da subito la verve comica della coppia che partecipa a questa esaltante avventura su Sky Uno. La giovane, classe 1999, ha un percorso teatrale che l’ha portata a partecipare, a diciannove anni, ad Italia’s Got Talent, lo show di TV8 dove persone comuni hanno l’occasione di esibirsi davanti ai giudici per mettere in mostra il proprio talento.

Fru e Aurora Leone, stanno insieme?/ Mai confermato o smentito la notizia

Quando Aurora Leone ha avuto la sua chance, non l’ha sprecata, strabiliando pubblico e giuria con uno sprezzante monologo sulla sua famiglia. Dopo aver partecipato al programma di TV 8, Aurora è entrata a far parte del gruppo comico dei The Jackal. Oggi la nuova sfida si chiama Pechino Express, un viaggio avventuroso che vivrà al fianco di Fru, anche lui membro dei The Jackal.

Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli di Pechino Express 2022 tra comicità e nuove avventure

C’è dunque grande curiosità di vedere all’opera Fru e Aurora Leone. Gli Sciacalli di Pechino Express 2022 promettono di far divertire il pubblico, nonostante saranno severamente impegnati in un duro percorso. Per quanto riguarda Fru, nome d’arte di Gianluca Colucci, sappiamo che è un classe 1995 e che si è diplomato con il massimo dei voti all’Istituto Archimede di Ponticelli.

Anche lui è entrato nei The Jackal “recentemente”, ovvero undici anni dopo rispetto alla fondazione del gruppo. Parliamo quindi del 2016, un anno in cui il comico ha spiccato definitivamente il volo, dato che oggi è molto considerato a livello nazionale. Per quanto concerne la sua vita privata, Gianluca è un vero appassionato di musica, ma ama incondizionatamente anche il mondo dei videogiochi e dei gatti.

