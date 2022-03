Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli” di Pechino Express 2022/ Coppia in crescita

Fru e Aurora Leone, coppia in crescita a Pechino Express 2022

Fru e Aurora Leone sono “Gli Sciacalli” di Pechino Express 2022. Fin da subito la coppia si è mostrata autoironica e decisa a vivere al meglio l’esperienza. Dopo qualche momento di fatica iniziale, dovuto anche alla complessità del programma, nella scorsa puntata la coppia si è distinta nella prima fase riuscendo addirittura a vincere “La Prova Immunità“. Grazie a questo privilegio ha quindi interrotto a metà la tappa, riuscendo a riposarsi in vista dell’impegno successivo.

Aurora Leone e Fru, "Gli Sciacalli" di Pechino Express 2022/ Felici di non vincere

“Gli Sciacalli” e lo scandalo della Partita del Cuore

Aurora Leone e Gianluca Fru sono due volti noti di The Jackal, il gruppo comico che spopola sul web. Come non ricordare lo scandalo di qualche tempo fa che vide come protagonista proprio Aurora Leone. Correva l’anno 2021, la situazione era data dalla Partita del Cuore 2021, alla cena con i cantanti. Durante il pasto, Aurora Leone sarebbe stata allontanata esplicitamente in quanto donna, proprio per volere del direttore della Nazionale Italiana Cantanti, Gianluca Pecchini. Per fortuna, poi, dal mondo dello spettacolo tutto sono arrivate tantissime testimonianze di solidarietà nei suoi confronti. La comica era rimasta particolarmente scottata dalla vicenda, ma grazie al supporto di amici e fans, era riuscita a superare il momento.

