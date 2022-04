Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli” Pechino Express 2022/ Guerra a “Italia-Brasile”?

Fru e Aurora Leone non sono solo compagni di avventura a “Pechino Express”, ma colleghi ormai da anni, abituati a preparare insieme gli sketch che realizzano con gli altri componenti dei The Jackal. Questo rappresenta però loro un importante punto di forza rispetto ad altri avversari, proprio perché conoscono bene pregi e difetti l’uno dell’altra. Non solo, la capacità di sdrammatizzare è spesso utile nei frangenti più difficili di questa esperienza.

Aurora Leone e Fru, "Gli Sciacalli" Pechino Express/ La forza della spregiudicatezza

Nell’ultima puntata il loro affiatamento si è rivelato determinante e ha permesso a “Gli Sciacalli” di vincere la prova. Ls soddisfazione sui loro volti è stata quindi fortissima ed evidente a tutti, condivisa anche con chi tifa per loro da casa.

Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli” Pechino Express – La determinazione li aiuta

La vittoria della prova, come sa bene chi segue da anni “Pechino Express“, garantisce un vantaggio non da poco ai componenti della coppia. Fru e Aurora Leone hanno così potuto indicare i nomi di una coppia avversaria che avrebbero voluto eliminare dal gioco. La loro scelta è ricaduta su “Italia-Brasile“, ovvero Nikita Pelizon e Helena Prestes, due che non si sono fatte certamente amare dal resto del gruppo. Le modelle, infatti, non sembrano guardare in faccia a nessuno pur di prevalere quasi in ogni frangente della gara.

Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli” Pechino Express/ Tra i favoriti per la vittoria

E invece questo non è bastato. Enzo Miccio, che sta conducendo il programma dopo l’infortunio occorso a Costantino della Gherardesca, sono riuscite a salvarsi in seguito all’apertura della busta nera. La tappa in Giordania non si è quindi rivelata eliminatoria.

Fru e Aurora Leone, gli Sciacalli di Pechino Express 2022 e la sfortuna/ Eliminati?

