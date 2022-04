Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli” Pechino Express/ Tra i favoriti per la vittoria

Fru e Aurora Leone, sono “Gli Sciacalli” di Pechino Express 2022. La coppia prosegue alla grande la loro avventura nel reality game di successo trasmesso su Sky Uno. Durante la quinta puntata la gara è iniziata da un nuovo Paese: l’Uzbekistan, da sempre è il centro delle vie commerciali tra l’Oriente e l’Occidente. Tra le novità della puntata l’arrivo di Enzo Miccio chiamato a rimpiazzare Costantino della Gherardesca costretto a lasciare il timone del programma dopo un infortunio avvenuto proprio durante le riprese del programma. La simpatia di Fru e Aurora ha conquistato il pubblico di Pechino, ma la coppia sta dimostrando, puntata dopo puntata, di avere tutte le carte in regola per trionfare nel reality. Durante l’ultima puntata, infatti, la coppia ha dovuto mettersi alla prova in una sfida di geografia. L’obiettivo era quello di raggiungere a piedi una fortezza, trovare delle targhette con il nome di alcuni Paesi e scegliere i 5 che confinano con l’Uzbekistan. I concorrenti che avrebbero indovinato potevano proseguire la marcia.

Fru e Aurora Leone, gli Sciacalli di Pechino Express 2022 e la sfortuna/ Eliminati?

Una prova non facile per la coppia, ma alla fine sono riusciti a superarla proseguendo la propria avventura nel reality. Non solo, tra le altre prove affronta: la ricerca di un timbro con il loro nome da utilizzare nella preparazione del pane uzbeco fino alla prova del melone.

Fru e Aurora Leone nella prova del melone a Pechino Express 2022

Durante la sesta puntata di Pechino Express 2022, Fru e Aurora Leone “gli Sciacalli” hanno letteralmente brillato su tutte le altre coppie nelle prova del melone. Una prova divertentissima quella proposta da Enzo Miccio che ha spiegato come l’Uzbekistan sia la patria del melone. Una notizia di cui poi erano a conoscenza, ma che ha fatto ricredere proprio i concorrenti chiamati a trovare e mangiare il melone targato Pechino Express per poter proseguire la loro avventura nel reality game. Alla fine a spuntarla sono stati proprio gli sciacalli che, non solo hanno trovato il melone griffato Pechino Express, ma hanno anche confermato la diceria che in Uzbekistan si mangiano i meloni più buoni del mondo.

Fru e Aurora Leone, "Gli Sciacalli" di Pechino Express 2022/ Coppia in crescita

Proprio Fru dopo averlo addentato si è lasciato andare dicendo: “il melone più buono che abbia mai mangiato!. Alla fine della quinta puntata la coppia degli Sciacalli si è classificata al secondo posto nella classifica provvisoria.

LEGGI ANCHE:

Aurora Leone e Fru, "Gli Sciacalli" di Pechino Express 2022/ Felici di non vincere

© RIPRODUZIONE RISERVATA