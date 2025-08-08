FS Energy è la nuova società del Gruppo Fs che avrà il compito di occuparsi di approvvigionamento energetico: ecco la sua mission principale.

E’ nata una nuova società dal Gruppo Fs, si chiama FS Energy. Come qualcuno di voi avrà facilmente intuito, sarà un “ramo” dell’azienda che si occuperà di energia, e ovviamente di energia verde, pulita, rinnovabile, o come si ama dire negli ultimi anni “green”. Il principale obiettivo della nuova realtà imprenditoriale sarà ovviamente quella di garantire un approvvigionamento energetico più sostenibile per le stesse Ferrovie dello Stato, non dimenticando mai che l’obiettivo finale sarà quello della decarbonizzazione.

Già comunicati i nomi dei due vertici della nuova FS Energy, Massimiliano Garri e Antonino Giunta, rispettivamente presidente e amministratore delegato. A loro sarà affidato l’importante quanto prezioso compito di garantire che il Gruppo Fs diventi più green e che consumi più energia da fonti rinnovabili. Sarà un’impresa non da poco e per farlo si punterà sulla costituzione di una serie di molteplici impianti fotovoltaici che saranno in grado di alimentare a livello energetico il Gruppo FS Italiane.

FS ENERGY, NUOVA SOCIETÀ GRUPPO FS: IL COMMENTO DI DONNARUMMA

La nuova FS Energy rappresenta un passo strategico e concreto, come definito dall’Ad di FS, Stefano Antonio Donnarumma, che contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione, favorendo uno sviluppo energetico sostenibile molto attento all’ambiente. Si darà vita, quindi, ad una simbiosi fra la realtà delle rotaie e quella dell’energia e del green, che avrà conseguenza positive sull’economia “di un intero Paese” ha specificato l’amministratore delegato.

Sarà un nuovo passo strategico che permetterà anche di affermare il Gruppo FS fra i maggiori protagonisti di questa importante fase di transizione energetica.

FS ENERGY: GLI OBIETTIVI DEI PROSSIMI ANNI

Il Gruppo Fs è il più grande consumatore, in Italia, di energia elettrica, con circa il 2% della domanda nazionale. Il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo prevede infatti l’installazione di 1.1 GW per quanto riguarda le rinnovabili entro il 2029, e ciò andrà a garantire che il 19% del totale dei consumi del Gruppo FS venga appunto compensato con energia alternativa. Ma gli investimenti proseguiranno e verranno installati altri 2 GW entro il 2034, arrivando così a coprire i consumi del 40%.

Ovviamente, un piano così importante obbliga anche a degli investimenti di prim’ordine e a riguardo il Piano Strategico del Gruppo FS prevede 100 miliardi di euro per migliorare il sistema di trasporto e l’esperienza di viaggio degli utenti e non soltanto per quanto riguarda l’Italia. Si tratta ovviamente di una splendida notizia, che non può che permetterci di pensare ad un futuro che sia più verde e più pulito.