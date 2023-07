FT: Ucraina usa missili Corea del Nord contro Russia/ “Ma sono inaffidabili, fanno cose folli”

L’Ucraina sta bombardando le posizioni della Russia con missili prodotti dalla Corea del Nord. Lo rivela il Financial Times, che ha visionato tali armi, il cui uso da parte di Kiev non era stato riportato in precedenza, da truppe che operavano con sistemi missilistici a lancio multiplo (MLRS) Grad di epoca sovietica nei pressi della devastata città di Bakhmut. Di fatto, gli equipaggi dell’artiglieria ucraina hanno sparato missili di Pyongyang proprio contro l’alleato nordcoreano. Le origini di questo arsenale evidenziano come la guerra in Ucraina sia diventata un calderone confuso, visto che si va dall’obsoleto kit sovietico alle più moderne armi di precisione.

Ma non è sicuramente un particolare trascurabile il fatto che l’Ucraina disponga di armi prodotte da un alleato di Vladimir Putin, questo però non vuol dire che siano state mandate dalla Corea del Nord, anzi. Peraltro, le munizioni nordcoreane non sono usate di buon grado perché hanno un tasso relativamente alto di difetti, anche perché la maggior parte di esse è stata prodotta negli anni ’80 e ’90. Un membro dell’unità ucraina Grad ha dichiarato al Financial Times che non ci si può avvicinare troppo al lanciarazzi quando l’equipaggio spara le munizioni nordcoreane perché «sono molto inaffidabili e a volte fanno cose assurde».

“MISSILI COREA DEL NORD SEQUESTRATE DA UCRAINA”

Ci sono prove del fatto che l’Ucraina disponga di armi della Corea del Nord. Infatti, i giornalisti di Getty Images e Radio Free Europe/Radio Liberty hanno fotografato le forze ucraine in possesso di munizioni nordcoreane nella regione meridionale di Zaporizhzhia alla fine di giugno e questo mese, ma non le hanno identificate come provenienti dalla Corea del Nord. Ma non sarebbero arrivate da Pyongyang. I soldati ucraini hanno dichiarato, infatti, che i missili erano stati «sequestrati» da una nave di un Paese «amico» prima di essere consegnati all’Ucraina, senza fornire ulteriori dettagli.

Il ministero della Difesa ucraino ha riferito che tali armi sono stati prese dalle forze russe. «Catturiamo i loro carri armati, catturiamo le loro attrezzature ed è molto probabile che questo sia anche il risultato di un’operazione militare condotta con successo dall’esercito ucraino“, ha dichiarato Yuriy Sak, consigliere del ministro della Difesa ucraino, come riportato dal Financial Times. «La Russia ha cercato diversi tipi di munizioni in tutti i tipi di tirannie, compresa la Corea del Nord e l’Iran», ha aggiunto. Infatti, è altamente improbabile che la Corea del Nord fornisca direttamente all’Ucraina le munizioni, visto che Pyongyang ha sostenuto l’invasione su larga scala della Russia.











