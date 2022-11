FTX fallimento/ Chi risarcisce il danno? “Decenni” per recuperare i soldi persi

FTX ha dichiarato fallimento. L’Exchange noto per occuparsi di scambio crypto, ha dovuto far presente di essere in bancarotta. Anche se dopo qualche giorno il CEO della piattaforma, Sam Bankman Fried, ha dichiarato il pentimento di aver ceduto subito, la realtà è che non si può tornare più indietro.

La notizia è stata pubblicata citando la cosiddetta bancarotta assistita. D’altronde spiegare come sono spariti miliardi di dollari non è così banale. Gli utenti che hanno subito il danno sono alla ricerca della soluzione per ottenere il denaro che al momento, è andato “perduto“. C’è ancora qualche possibilità?

FTX in fallimento: cosa succederà a chi ha ancora fondi?

FTX è andata in fallimento, e su questo non possiamo far nient’altro che rassegnarci. Ma chi ha ancora dei fondi sulla piattaforma, può riscuotere il credito? Alcuni esperti sostengono che potrebbero volerci “decenni” prima di ottenere i soldi che erano presenti nella piattaforma.

130 Società affiliate e l’Exchange di criptovalute, hanno voluto aprire una istanza per tutelare giuridicamente i creditori. Per farlo, si sono affidati al Chapter 11, nonché principale norma fallimentare dello United States Code degli Stati Uniti di America.

Stephen Earel, legale fallimentare e partner dell’azienda australiana Cor Cordis, ha detto esplicitamente che il processo di liquidazione dei crypto asset e conseguente rimborso dei fondi sarà molto complesso, per via delle problematiche di giurisdizioni concorrenti e insolvenza transfrontaliera. Ciò richiederà decenni se non molti anni.

A parte il tempo molto lungo per le procedure in questione, il CEO di Binance Australia ha spiegato anche, che le spese necessarie per il recupero dei fondi saranno molto elevate. Sia i costi amministrativi che legali, potrebbero far perdere il beneficio dei soldi che potrebbero essere recuperati dalle vittime.

Una situazione complessa e assurda a detta di chi è rimasto fregato. FTX ha dichiarato fallimento, e ai creditori dovrebbe ritornare circa 3,1 miliardi di dollari.











