Chi sono i Fuck Your Clique, i tre artisti che hanno formato il collettivo romano nel 2018? Le collaborazioni, l'album e il caos Sanremo

Si chiama Fuck Your Clique il collettivo composto da Disa, Kimyo e Pupis: la band, nata nel 2018, ha fatto strada sulla scena underground italiana, con il mix musicale proposto, che unisce rap, elettronica, punk. Testi dissacranti, uno stile provocatorio e ironico che ha permesso al collettivo di avere un successo importante tra il loro pubblico. Il loro stile ironico, infatti, ha permesso ai Fuck Your Clique di sfidare ogni convenzione. Il trio, nel 2023, ha preso parte al Nameless Music Festival, pubblicando poi nel 2025 il loro primo album, dal titolo “Scusate il ritardo”, che fa riferimento anche all’uscita di un disco dopo sette anni dalla loro formazione.

Di recente i Fuck Your Clique sono stati protagonisti di un “dissing” che ha visto protagonista la loro mancata partecipazione a Sanremo. Fedez li aveva infatti invitati nella serata delle cover per cantare con lui, ma Carlo Conti avrebbe bocciato la sua proposta, venendo inoltre travolto da una valanga di commenti negativi per quanto accaduto. La direzione artistica ha infatti bocciato la proposta di Fedez, che ne ha parlato pubblicamente. I fan dei Fuck Your Clique non hanno preso bene questa esclusione, scatenando una valanga di insulti e commenti negativi nei confronti proprio di Carlo Conti, tanto che lui stesso ha dovuto disattivare i commenti dei social. Proprio Fedez ha poi chiesto scusa a Carlo Conti per averlo reso mira dei commenti dei fan del collettivo romano.

Fuck Your Clique, chi è il collettivo romano: ora la collaborazione con Rovazzi e Orietta Berti

I Fuck Your Clique hanno collaborato di recente con Fabio Rovazzi e Orietta Berti in quella che si propone come una delle possibili hit dell’estate. La canzone, “Cabaret”, è stata presentata solo di recente e sembra già che sarà un successo. Una collaborazione di livello, dunque, per i tre giovani artisti.