I Fuck Your Clique continuano a far parlare di sé. I tre ragazzi romani, che hanno cominciato la loro avventura musicale nel 2018 con il trio formato proprio nella capitale, hanno fatto discutere già nella settimana sanremese e non si parlano le polemiche in merito al loro nome. Prima di scoprire cosa è accaduto solamente di recente, facciamo però un passo indietro e andiamo a scoprire chi sono i Fuck Your Clique. Il collettivo romano si è formato appunto nel 2018 e ha cominciato a far musica con testi dissacranti tra il rap, il punk e la musica elettronica.

Nel 2023 i tre hanno partecipato al Nameless Music Festival ottenendo importati riscontri, ma nel 2025 hanno vissuto la vera svolta della loro carriera, tra successi e non poche polemiche. Ma cosa è successo? Innanzitutto, nel 2025 i Fuck Your Clique hanno pubblicato il loro primo album: nonostante già da sette anni fossero attivi nel mondo della musica, con partecipazioni anche importanti a Festival vari, soltanto dopo sette anni hanno pubblicato il loro primo disco. Non a caso, lo hanno chiamato “Scusate il ritardo”. Proprio nel 2025, poi, avrebbero dovuto prendere parte al Festival di Sanremo… ma qualcosa, è andato storto.

Fuck Your Clique, chi sono: nel 2025 il “dissing” con Carlo Conti

Fedez, che ha preso parte a Sanremo 2025, nella serata delle cover avrebbe voluto portare sul palco i Fuck Your Clique. Carlo Conti, però, sembrerebbe aver storto il naso ed essersi messo di traverso, rifiutando che fossero loro gli ospiti di Fedez. Il motivo? Testi con parolacce, bestemmie, frasi volgari: tutto questo ha portato il direttore artistico di Sanremo a scegliere di rifiutare il loro nome per la serata delle cover. Quando Fedez ha raccontato l’accaduto, sulle pagine social di Carlo Conti si è scatenato un putiferio, con insulti di ogni genere e commenti negativi.

Solamente di recente i Fuck Your Clique hanno lavorato con Orietta Berti e Rovazzi ad un brano, “Cabaret”, che si propone come una delle hit estive. Ma non finisce qui, tra successi e polemiche. Solamente pochi giorni fa l’associazione San Michele Arcangelo di Ravenna ha chiesto al Comune di Forlì di revocare il patrocinio allo Yoga Radio Bruno, un festival musicale. Il motivo? La presenza dei Fuck Your Clique e dei loro testi con insulti, bestemmie e parolacce.