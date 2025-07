Se fino a qualche anno fa il loro nome non era di certo tra i più conosciuti nel panorama culturale e artistico italiano, di recente i Fuck Your Clique hanno fatto parlare di loro. Il collettivo romano composto da tre giovani, si è formato proprio nella capitale nel 2018. Tra mixtape e collaborazioni varie, i Fuck Your Clique hanno cominciato a far circolare il proprio nome sul panorama musicale, partecipando inoltre a vari festival.

Negli anni, poi, hanno sfornato i primi brani anche se per il primo album bisogna fare un salto temporale al 2024: proprio nell’anno passato, i tre hanno pubblicato il primo disco che non a caso hanno chiamato “Scusate il ritardo”. Sono stati ben sette, infatti, gli anni di attività dei Fuck Your Clique senza pubblicare alcun album, anche se non sono mancati i featuring e le attività che hanno permesso ai tre di farsi conoscere.

Fuck Your Clique, il 2025 della svolta tra polemiche e successi

Il 2025 è stato un anno fondamentale per i Fuck Your Clique. Nonostante l’anno non sia ancora finito, c’è da dire che non ci sono dubbi sul fatto che sarà uno dei più importanti della loro carriera. I tre, infatti, hanno fatto molto parlare di loro con polemiche, dissing e nuove collaborazioni di livello, come quella appena messa a segno con Fabio Rovazzi e l’intramontabile Orietta Berti. I tre hanno collaborato con Rovazzi e la Berti al singolo “Cabaret”, una delle hit estive.

Ma facendo un salto indietro a qualche mese fa, nella storia dei Fuck Your Clique non si può non menzionare quanto accaduto a Sanremo: Fedez li avrebbe voluti con lui nella serata delle cover ma Carlo Conti si è imposto. I loro testi sono stati infatti ritenuti troppo scurrili, pieni di parolacce e non soltanto. Dopo il “no” del direttore artistico, i fan del collettivo hanno preso di mira i profili social di Carlo Conti, difendendo i propri beniamini.

