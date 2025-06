Fuckyourclique, chi è il collettivo musicale nato nel 2018. Le collaborazioni, i party musicali a Roma e nel 2025 la canzone con Orietta Berti

I Fuckyourclique sono un collettivo musicale che si è formato nel 2018, nato da Disa, Kimyo e Pupis. La band ha cominciato a produrre e a pubblicare le prime canzoni proprio nel 2018 sulla piattaforma SoundCloud: canzoni che in poco tempo hanno ottenuto un successo importante. Dopo il successo inaspettato, i Fuckyourclique hanno dato vita ad un vero e proprio festival musicale a Roma, nel quale hanno invitato grandi artisti come gli Psicologi e Rosa Chemical.

In poco tempo, infatti, i Fuckyourclique si sono ritagliati una parte importante nella scena pop italiana. Negli anni successivi hanno effettuato una serie di featuring per poi tornare a gennaio del 2022 con “Vai Disa”, un remix di diverse hit. Gli stessi Fuckyourclique hanno suonato a giugno dello stesso anno all’after party degli Psicologi dopo i loro concerti al Rock in Roma. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato spesso canzoni dissacranti e piene di volgarità, che però hanno ottenuto un successo straordinario. Nel 2023 hanno pubblicato i singoli “Sto così” e “Nameless”.

Fuckyourclique, chi è il collettivo musicale: la collaborazione con Orietta Berti e Rovazzi

I Fuckyourclique hanno di recente collaborato ad un singolo estivo, “Cabaret”, con Orietta Berti e Rovazzi. Un nuovo traguardo per la carriera del collettivo musicale, che ha fatto breccia nel cuore della grande artista italiana, che inizialmente – come ha ammesso – non sapeva neppure pronunciare il loro nome e non capiva la loro musica.

“Non capivo le loro parole – ha spiegato Orietta Berti – ma mi hanno detto che era meglio così”. Ora i tre sono pronti a conquistare le classifiche italiane con Rovazzi, un macina-hit, e la Berti.

