Tutto su Disa, Kimyo e Pupis dei Fuckyourclique che hanno collaborato con Orietta Berti e Rovazzi sulle note di Cabaret.

Gli Fuckyourclique sono un gruppo musicale italiano composto da Disa, Kimyo e Pupis che stanno conquistando la grande ribalta nazionale grazie alla collaborazione con Rovazzi e Orietta Berti. Il gruppo romano è nato nel 2018 e, inizialmente, ha pubblicato la propria musica su SoundCloud. Il gruppo si fa notare soprattutto sulla scena musicale di Roma dove tutti e tre sono cresciuti facendosi influenzare dalle atmosfere musicali della capitale.

Con il tempo, la loro notorietà è aumentata anche grazie all’organizzazione del Fuckyourparty, evento musicale romano che ha ospitato sul palco artisti emergenti come: Rosa Chemical, FSK, Psicologi e Radical. Con il tempo, il gruppo ha conquistato non solo milioni di streaming su Spotify ma ha anche calcato palchi importanti, l’ultimo quello del Tim summer Hits 2025.

Fuckyourclique e il successo con Orietta Berti

Il successo dei Fuckyourclique pare abbia conquistato anche Fedez che, durante il Festival di Sanremo 2025, pare avrebbe voluto portarli sul palco del Teatro Ariston per la serata dei duetti ricevendo, tuttavia, il no di Carlo Conti che, in queste settimane, li ha ritrovati sul palco del Tim Summer Hits 2025. Nelle ultime settimane, il successo del gruppo romano è aumentato grazie al featuring con Orietta Berti e Rovazzi sulle note di Cabaret.

Sul brano, Orietta Berti, ormai veterana delle collaborazione con giovani artisti, come riporta All Music Italia, dice: “È un brano estivo che vuole portare solarità, positività e leggerezza. Ma le liriche nelle strofe, cantate da Fabio e dai FUCKYOURCLIQUE, sono una riflessione sulla società di oggi, che tra apparenze e paradossi a volte si perde”.

