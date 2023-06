Fuga dal Sud Italia, un ragazzo su tre studia al Nord/ Il 47,5% dei laureati in magistrale “scappa”

Comincia presto la fuga di cervelli dal sud Italia. Quasi un ragazzo su tre, una volta terminato il liceo sceglie di studiare in un ateneo del nord, dunque già in triennale. La percentuale aumenta in magistrale. E ancora si sale se si parla di lavoro. Ad emigrare dal Mezzogiorno, infatti, è quasi il 50% del totale tra studio e lavoro. A dirlo è il «Rapporto 2023 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati» presentato nei giorni scorsi da AlmaLaurea.

Un focus del rapporto è proprio sulla mobilità di studio e di lavoro: viene confermata la tendenza ad abbandonare il sud per spostarsi al nord, già dalla prima iscrizione all’università. Il 18,1% dei laureati del 2022 si è spostato per studiare ma questo fenomeno al Nord è quasi impercettibile: parte solo il 3,6% di chi si era diplomato al settentrione. Stanziali anche gli studenti del centro: se ne va solo il 13,9%, di cui l’11,4% verso il nord. Al sud il fenomeno assume proporzioni molto più grandi: il 28,6% si laurea in un ateneo centro-settentrionale. Nel 2013 la quota era del 23,2% ma è salita ancora di più dopo il Covid.

Solo il 60% resta nel Mezzogiorno a studiare

Secondo AlmaLaurea, sono vari i fattori che spingono gli studenti del sud ad emigrare al nord. Come si legge nel rapporto, “Il numero di sedi presenti sul territorio, l’eterogeneità dell’offerta formativa, la possibilità di poter fruire di una borsa di studio, le prospettive occupazionali, ma anche la dotazione infrastrutturale che può rendere difficile raggiungere la sede degli studi anche all’interno della propria regione”. Al sud emigra il 33,3% dei laureati di primo livello e il 47,5% di quelli di secondo livello.

Analizzando il momento in cui i laureati meridionali lasciano le zone di residenza, il 24% va via già al momento della triennale, il 22,4% lo fa per la magistrale a ciclo unico e il 39,8% per la magistrale biennale. Il dato è alto, del 38,4%, anche se consideriamo solo i ragazzi e le ragazze del Sud che hanno compiuto lontano da casa l'intero percorso universitario. Dunque, poco più del 60% resta nel Mezzogiorno a studiare. Al Centro la percentuale è del 78,6% e al Nord del 94,2 per cento.

