Fujiko A Fujio, è morto il creatore di Doraemon/ Stroncato da un malore a 88 anni

Il famoso fumettista Fujiko A Fujio è morto. Un grande lutto per il mondo dei manga giapponesi: l’artista, vero nome Motoo Abiko, si è spento nella sua abitazione oggi, giovedì 7 aprile 2022. Secondo quanto riportato dall’emittente privata TBS, è stato stroncato da un malore, ma manca la conferma da parte delle autorità locali.

Figlio di un monaco della regione centrale di Toyama, Fujiko A Fujio al liceo conobbe Hiroshi Fujimoto, con il quale creò l’amato cartone animato “Doraemon”, un grande successo anche in Italia. La coppia “debuttò” nel 1951, sotto lo pseudonimo di “Fujiko Fujio”. Uno dei primi lavori del duo fu “Q-Taro”, molto apprezzato in patria ma anche all’estero.

Nel corso della sua lunga ed eccellente carriera, Fujiko A Fujio ha anche realizzato dei manga in “solitaria”, pensiamo a “Ninja Hattori”, la storia di un’amicizia tra un ninja e un bambino normale. Oppure pensiamo alle storie di avventure come “Carletto”, principe dei mostri, e “Nino”. Ma è sicuramente “Doraemon” ad aver consacrato nella storia Fujiko A Fujio e il collega, con oltre 1.300 storie a fumetti tra il 1969 e il 1996. Come ben sappiamo, dal manga sono state realizzate tre serie televisive a cartoni animate tra 1973 e 2005, senza dimenticare film e videogiochi. La coppia Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko decise di sciogliersi nel 1987 per avere la possibilità di concentrarsi su progetti specifici. Nessuna rottura dolorosa però: i due rimasero amici. Fujimoto, purtroppo, è morto nel 1996 a causa di un tumore al fegato. Un grande legame, ripercorso nel febbraio del 2006 da un documentario trasmesso da TV Asahi. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e semplici fan, che vogliono ringraziare il fumettista per le emozionanti storie offerte nel corso della sua carriera.

