La sentenza arrivata oggi dall’Alta Corte di Tokyo sul disastro di Fukushima ha rimesso sul tavolo una questione che, ancora oggi, ha più domande senza risposta che reali certezze: i giudici hanno stabilito che gli ex dirigenti di TEPCO, la società che gestiva la centrale nucleare, non possono essere ritenuti responsabili per quanto accaduto durante il terremoto e lo tsunami, quindi non dovranno risarcire i danni richiesti dagli azionisti.

Con questa decisione è stato cancellato il verdetto emesso tre anni fa da un tribunale di grado inferiore, che invece imponeva ai manager un risarcimento record da oltre 13 trilioni di yen, sostenendo che avrebbero dovuto fare di più, almeno sul fronte della prevenzione, visto che alcuni studi parlavano già da tempo del rischio tsunami; la Corte ha spiegato che le informazioni disponibili allora non giustificavano misure immediate o interventi straordinari, quindi per i giudici era comprensibile che i dirigenti non avessero agito con urgenza.

Si trattava, secondo la loro valutazione, di previsioni a lungo termine e non di dati concreti che obbligassero a intervenire, una posizione che ha inevitabilmente provocato una reazione delusa da parte di cittadini e attivisti, perché il punto per molti non era solo ottenere un risarcimento economico, ma anche riconoscere che una responsabilità ci fosse, almeno per quanto riguarda le scelte fatte prima del disastro.

Il fatto che oggi, a distanza di tanti anni, ancora non ci sia un colpevole ufficiale per uno degli incidenti più gravi della storia nucleare, continua a pesare sul piano della fiducia, soprattutto per chi vive in zone dove la ricostruzione è ancora parziale e la normalità resta lontana.

Fukushima, nessun colpevole e niente risarcimento: ma il caso non è chiuso, ora si guarda alla Corte Suprema

Anche a Fukushima la decisione ha lasciato perplessità e frustrazione; i legali che rappresentano il gruppo di azionisti TEPCO che aveva avviato la causa hanno già fatto sapere che presenteranno ricorso alla Corte Suprema, convinti che la responsabilità dei vertici aziendali non possa essere completamente esclusa.

La loro argomentazione si basa sul parere che le informazioni fossero presenti, magari non precise nei numeri ma abbastanza chiare nei contenuti, e sulla convinzione che da parte di chi gestisce una centrale nucleare ci si aspetti – com’è normale che sia – il massimo della prudenza, si tratta dunque anche di capire se il sistema abbia funzionato o meno e cosa si può fare per evitare che qualcosa del genere possa accadere di nuovo.

Nel frattempo, resta il fatto che il risarcimento richiesto non verrà pagato, almeno per ora, e che questa decisione rischia di diventare un precedente importante per altre situazioni simili; il tribunale ha voluto ribadire che lo tsunami era un evento eccezionale, fuori da ogni previsione ragionevole, ma a Fukushima la questione non è solo giudiziaria, riguarda anche la fiducia nelle istituzioni e nella gestione della sicurezza – soprattutto in un Paese come il Giappone dove le centrali nucleari sono ancora una parte attiva del sistema energetico – per questo, la richiesta di responsabilità continua, e anche se oggi il risarcimento è stato negato, la discussione va avanti dentro e fuori dalle aule dei tribunali.