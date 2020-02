Full Metal Jacket/ Video, su Italia 1 il film di Stanley Kubrick (oggi, 21 febbraio)

Full Metal Jacket andràin onda oggi, venerdì 21 febbraio, su Italia 1 in seconda serata a partire dalle 23.25. La pellicola è del 1987 ed è diretta dal grande regista di Arancia meccanica e Shining, Stanley Kubrick. Il film si ispira al romanzo Nato per uccidere di Gustav Hasford (lo scrittore ha collaborato nella sceneggiatura del film) mentre il titolo fa riferimento alla guaina che ricopriva i proiettili incamiciati. Il film ha ottenuto un enorme riconoscimento rientrando nella AFI’s 100 Years… 100 Thrills. Nel cast troviamo molti nomi noti del cinema americano come l’attore di Notting Hill e Transporter 2 Matthew Modine, Adam Baldwin, il severo John Casey della serie tv Chuck, l’attore di origini italiane Vincent D’Onofrio e il famosissimo Ronald Lee Ermey, già noto per la sua partecipazione al colossal Apocalypse now. Modine e Baldwin si sono ritrovati sul set solo nel 2009 con la partecipazione a Little Fish, Strange Pond, un film commedia indipendente.

Full Metal Jacket, la trama del film

Full Metal Jacket è ambientato nel campo di addestramento dei Marines a Parris Island. Qui un gruppo di giovani americani si esercita per essere pronto per la partenza in Vietnam. Il Sergente maggiore Hartman li sottopone ad allenamenti estenuanti e terribili per renderli delle vere e proprie macchine da guerra. In questo clima di esasperazione e vessazioni il soldato Joker, aspirante giornalista di guerra, riesce comunque a non farsi abbattere e a restare sempre pieno di spirito mentre il semplice Palla di Lardo, a causa della sua goffaggine e dei suoi comportamenti infantili, diventa vittima degli insulti e delle angherie del sergente. Il sergente, esasperato per l’indisciplina di Palla di Lardo, decide di punire tutta la compagnia. I soldati, stanchi di essere puniti per colpa del ragazzo, una notte lo picchiano violentemente. Da quel momento la recluta sembra avere un miglioramento, ma questo gli costerà la sua sanità mentale, infatti inizierà a parlare con il suo fucile. La notte prima della partenza per il Vietnam Joker scopre Palla di Lardo seduto nel bagno con il suo M14 carico di pallottole “Full Metal Jacket”, il ragazzo è ormai completamente folle e quando arriva il sergente Hartman insultandolo e intimandogli di disarmarsi, il ragazzo decide di sparargli uccidendolo, per poi suicidarsi. Qualche mese dopo Joker è in Vietnam, come reporter di guerra, e stanco e frustrato della censura militare decide di partire per il fronte durante l’offensiva del Tet del 1968 con il fotografo Rafterman. Si uniscono quindi ad una squadra in cui Joker ritrova il suo amico Cowboy, e scopre come tutti i giovani Marines siano ormai stati trasformati dalla violenza della guerra. Durante un pattugliamento Cowboy e altri ragazzi vengono uccisi da un cecchino vietnamita, una giovane ragazza che viene ferita a morte. Joker, in un attimo di compassione, decide di ucciderla per non farla soffrire. I sopravvisuti rientrano alla base, circondati da uno scenario in fiamme, cantando la “Marcia di Topolino”.

Video, il trailer di Full Metal Jacket





