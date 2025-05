Il cantante Fulminacci sarà uno dei protagonisti del Concerto del 1 Maggio di Roma, consueto appuntamento che vede diversi artisti – giovani o più vecchi – sulla scena capitolina. Fulminacci ha avuto un periodo di grande successo qualche anno fa ma ha comunque la sua nicchia di fedeli fan. Andiamo a vedere meglio chi è Fulminacci.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt: "Cresciamo insieme"/ Genitori di Giovanni, nato nel 2017

Il nome vero di Fulminacci è Filippo Uttinacci, nato a Roma nel 1997. Da giovanissimo l’artista sembrava essere propenso a instaurare una passione verso il cinema, e svolge il ruolo di attore in alcuni cortometraggi e nel videoclip di presentazione della serie di Canale 5 Immaturi. Nel 2019 Fulminacci però incide il suo album d’esordio La Vita veramente.

Pamela Petrarolo: “Mio fratello Manuel scomparso? E’ un incubo”/ “Mamma ha ricevuto una lettera…”

Lo abbiamo visto in diverse occasioni come concorrente o come ospite al Festival di Sanremo, l’ultima volta nel 2024 quando duettò nella serata Cover insieme a Gazzelle, protagonista all’Ariston. Per lui non si tratta della prima volta al Concerto del 1 Maggio e vi partecipa quasi costantemente dal 2020. Negli anni ha inoltre vinto diversi premi ed è molto apprezzato.

Fulminacci, le ultime sulla musica e sulla sua vita privata

Fulminacci è un ragazzo spigliato e molto creativo, ma è un personaggio comunque molto riservato e usa i propri canali social quasi sempre a scopo lavorativo, pubblicando i testi ed i video delle sue canzoni. Fulminacci ha scelto il suo nome come un’anagramma del suo nome reale Filippo Uttinacci.

Ele A, chi è l'artista svizzera al Concerto Primo Maggio 2025/ "Grazie alla noia mi vengono idee"

Per lui la musica è importante ma non più di un personaggio chiave nella sua vita, la sua compagna Lia Greco. I due stanno insieme dal 2019, Lia Greco è un’attrice e appaiono sempre più legati che mai. L’artista ne ha parlato qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair ed ha chiarito il suo pensiero:

“Stiamo benissimo insieme, lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia” e ricordando questo Fulminacci ha spiegato: “La musica è bellissima ma non è il centro della mia vita” sottolineando il legame d’amore con la sua compagna, di tre anni più grande di lui.