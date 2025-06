Chi è Fulminacci, il cantante romano che prima di riempire i palazzetti sognava di far cinema? La carriera e la chiave del successo: "Piaccio perché..."

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, è nato a Roma nel 1997. Nel 2019, quando aveva appena 22 anni, Fulminacci ha cominciato a far musica: un percorso che era cominciato dalla sua cameretta nella capitale e che poi lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia. “Sono stato un bambino che stava molto con i grandi, che si annoiava con i coetanei. A 18 anni ho invertito la rotta.

Questo mi porta spesso ad essere fuori luogo” ha raccontato in un’intervista a “Repubblica” il cantante. La carriera artistica di Fulminacci è cominciata dunque ufficialmente nel 2019 anche se non mancavano le sperimentazioni già in giovane età. Proprio nel 2019, Filippo ha pubblicato i suoi primi singoli e l’album “La vita veramente”, che lo ha portato a girare l’Italia con un tour.

Anche il 2020 è stato un anno importante per Fulminacci nonostante il Covid di mezzo, mentre nel 2021 ha preso parte al Festival di Sanremo con “Santa Marinella”, un brano che parla di amore. Prima della musica, nella vita di Filippo Uttinacci c’è stato il cinema.

Il cantante, infatti, dopo il diploma ha deciso di frequentare una scuola di cinematografia: proprio mentre studiava cinema, però, ha cominciato a cantare, pubblicando il suo primo album, che ha ottenuto un ottimo riscontro e che ha portato proprio l’artista ad intraprendere la strada musicale.

Fulminacci, parlando del suo passato nel quale sognava il cinema, fresco di studi, ha spiegato a “Repubblica”: “Aver studiato recitazione mi ha aiutato tantissimo. Mi ha permesso di diventare uno strumento attraverso cui le emozioni passano e arrivano al pubblico”. Il suo segreto, dietro al successo? Per Filippo Uttinacci, la chiave è non seguire le mode e i trend. Nella sua musica, infatti, tutte le sue emozioni e, come spiega lui, le sue “paturnie”.