Fulminacci, chi è?/ Stasera a Radio Zeta Future Hits Live e il 1° luglio a Bologna

Chi è Fulminacci?

Fulminacci si muoverà da Bologna ad Alghero, da Napoli a Padova, passando appunto per il Radio Zeta Future Hits Live, l’estate in tour sarà lunga e costellata di successi e di amore da parte dei suoi fan. Sicuramente c’è grande attesa per la sua esibizione a Bologna dove il primo luglio prossimo si troverà di fronte al BOnsai Garden insieme e a sei finalisti del Bma-Bologna Musica d’Autore. L’evento è stato organizzato da Fonoprint e si muoverà all’interno di un festival davvero molto seguito. Fulminacci si troverà nell’area delle Caserme Rosse con lo spettacolo “Tante care cose e altri successi in tour”. Si esibirà subito dopo i giovani talenti del neo-pop italiano: Assurditè, Kasto, Orlvando, Te quiero Euridice, Toolbar e Ufo Bil. Di fatto questi apriranno il concerto di Fulminacci.

Fulminacci, un sold out dopo l’altro

Un sold out dopo l’altro, per le date del tour di Fulminacci, artista e cantautore romano classe 1997, che sta ormai facendo impazzire buona parte del pubblico indie più giovane, ma non solo. I suoi testi sono estremamente pregni di significati, espressivi e soprattutto ben calibrati insieme alla sua musica. Anche Fulminacci si esibirà all’evento musicale Radio Zeta Future Hits Live, aggiungendo un’ulteriore tappa alle sue esibizioni di quest’estate. ebbene sì, il “tante care cose e altri successi tour”, il tour estivo programmato dal giovane artista romano, sta aggiungendo un sold out dopo l’altro e questo è la prova di quanto la sua musica stia piacendo ad una fetta sempre più vasta di pubblico, che ama la musica indie e quella cantautoriale.

Il live concert del Fabrique

Già qualche settimana fa Fulminacci ha piacevolmente colpito il pubblico e gli addetti ai lavori, durante il suo appassionante ed imperioso live concert in quel del Fabrique, una delle location di musica live più prestigiose di Milano e d’Italia. Non sono state poche le recensioni assolutamente stupite e benevole di questa sua esibizione dal vivo e c’è chi ha addirittura fatto riferimento al fatto ch Fulminacci possa essere il futuro della musica cantautoriale italiana. Sicuramente per ora sappiamo che è tra i migliori artisti della scena indie pop e questo ci basta. Se quindi quest’inverno si confidava con Vanity Fair, dichiarando di volersi ricaricare e riposare pensando però anche all’organizzazione del tour estivo, ora Fulminacci ha dato fuoco alle polveri ed è un vulcano in eruzione pronto a stupire i tanti fan che accorreranno ai suoi concerti. Siamo certi che anche la sua prestazione dal vivo all’attesissimo evento musicale Radio Zeta Future Hits Live, non deluderà le aspettative. Ormai Fulminacci è un artista affermato sia dal punto di vista della creatività, che dal punto di vista delle sue appassionanti performance dal vivo. Lo aspettiamo con ansia.

