Fulminacci è fidanzato? A lungo insieme all'attrice Lia Greco, il cantante sembrerebbe essere diventato single dopo una lunga storia d'amore

Artista impegnato, sempre fuori dagli schemi e mai seguace delle mode fugaci e passeggere, Fulminacci è sempre più amato dal pubblico, che riconosce in lui valori importanti, che non ha mai perso occasione di dimostrare. Nei suoi brani spesso Fulminacci canta l’amore, come nel suo ultimo lavoro, “Casomai”, dove parla in maniera anche piuttosto dissacrante di una rottura. Una storia che finisce, dunque. E in tanti si sono chiesti se il tema sia autobiografico, e ci dispiace dire che forse è davvero così. Fulminacci, infatti, sembrerebbe essere tornato single dopo una lunga storia d’amore con un’attrice bravissima, di grande talento e personalità, Lia Greco. Alla domanda “Fulminacci è fidanzato?”, oggi dobbiamo dunque rispondere che sembrerebbe proprio di no.

La rottura con Lia Greco non è mai stata annunciata ufficialmente ma parlando ai microfoni di “Repubblica” solo poche settimane fa, Fulminacci ha risposto con un secco “no, adesso no” alla domanda “Sei innamorato?”. Questo, dunque, fa pensare che la storia d’amore con Lia Greco sia terminata. Solo un anno fa, Fulminacci dedicava a lei le sue canzoni più iconiche, rivelando a “Cosmopolitan” di essere mosso dall’amore per Lia. Oggi, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato.

Fulminacci è fidanzato? La rottura con Lia: “Ha vissuto i cambiamenti con me”

Non è chiaro come e quando sia terminato l’amore con Lia Greco, ma il fatto che oggi Fulminacci sia single appare certo. Il cantante, infatti, si è detto non innamorato in questo periodo della sua vita e questo fa capire che la storia con la sua fidanzata storica, è terminata. Lia Greco, splendida attrice di grande talento, è stata per tanti anni al fianco del cantante, che nel 2019 aveva raccontato parlando di lei: “Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”. Una storia d’amore importante che certamente, nonostante la fine, entrambi porteranno sempre nel cuore.