Fulminacci, “Santa Marinella”/ Il giovane che ha conquistato Jovanotti (Sanremo 2021)

Una delle più belle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2021 è Fulminacci, in gara con la sua “Santa Marinella”. Il giovane cantautore, assistito per il look dalla stylist Silvia Ortombina, attualmente è 15° nella classifica generale della kermesse canora e potrebbe recuperare delle posizioni grazie al televoto. Le sue performance hanno attirato l’attenzione del web, ma non solo…

Fulminacci ha conquistato il web nella terza serata di Sanremo 2021 con la cover di “Penso positivo”, interpretata insieme a Roy Paci e Valerio Lundini. Ma non solo. Anche lo stesso Jovanotti ha scritto il suo apprezzamento in rete, dando una grande soddisfazione al 23enne di Roma. Ricordiamo che il prossimo 12 marzo 2021 uscirà il nuovo album, “Tante care cose”, con la speranza di poter tornare presto ad esibirsi sia in Italia che all’estero.

FULMINACCI, LA SUA “SANTA MARINELLA” HA CONQUISTATO IL WEB

Artista di rottura, Fulminacci ha fatto suo il palco del teatro Ariston con grande personalità e senza alcun tipo di remora nonostante l’importanza del Festival. Ha cantato la sua canzone con sicurezza e qualità, dimostrando tutte le sue qualità da cantautore e, perché no, da performer. Noto per la sua grande versatilità e per la fattuale brillantezza, il 23enneha sfornato brani di rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico, riuscendo a coniugare musica e ordinaria quotidianità.

Come dicevamo, sul web le interpretazioni di Fulminacci sono stata accolte con grande favore, ecco una breve carrellata di pensieri: «In un mondo che gira come dovrebbe girare Santa Marinella di Fulminacci sarebbe minimo in top10», «Se Fulminacci grazie a Sanremo riesce a raggiungere la fama che si merita mi trasferisco in Liguria», «É giovanissimo, ha solo un anno di carriera alle spalle ma ha una scrittura pazzesca, ha tutte le carte in regola per diventare un grande cantautore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA