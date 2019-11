Fulmine colpisce ragazzini su campo di calcio/ Battipaglia, 2 feriti: gara sospesa

Nella vasta ondata di maltempo che sta attanagliando mezza Italia, la Campania vive ore di tensione per le mareggiate e i nubifragi abbattuti su Napoli e provincia: ma il timore oggi arriva anche da Battipaglia dove un fulmine si è abbattuto sullo Stadio “Pastena” mentre si stava giocando una partita di ragazzini valida per il campionato Under 16 regionale tra Battipaglia Calcio e Pasquale Foggia Academy. Due baby calciatori sono rimasti feriti per il fulmine mentre la gara è stata sospesa all’istante: entrambi i ragazzi hanno 15 anni e stavano tranquillamente partecipando alla partita domenicale quando le nubi si sono fatte più fitte e l’imponderabile è avvenuto rischiando di fare un’autentica strage. Entrambi sono stati portati all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che, secondo quanto si apprende da Sky Tg24, hanno dato esito negativo. Secondo quanto raccolto dai testimoni che stavano assistendo alla partita di Under 16, la saetta con relativa scarica elettrica si è abbattuta sull’impianto della Piana del Sele alle 11 di questa mattina mentre le squadre stavano facendo l’ingresso in campo per il secondo tempo. Il fulmine è caduto a circa una decina di metri dai baby calciatori che sono però caduti a terra assieme ad altri compagni come immediata reazione.

MALTEMPO IN CAMPANIA: FULMINI E TERRORE A BATTIPAGLIA

«Fortunatamente il fulmine non ha colpito nessuno» direttamente, spiega il Battipaglia Calcio dopo il grande spavento che ha preso tutti al “Pastena” questa mattina: il maltempo che imperversa sulla Campania sta moltiplicando le segnalazioni alle autorità di inondazioni e fulmini caduti sulle strade, ma i due ragazzini che sono rimasti feriti sono stati davvero “sfiorati” dalla scarica rischiando per qualche metro la vita. «Finalmente eccoli qua: Nazareno e Nicola sono stati appena dimessi. Stanno bene e non vedono l’ora di scendere di nuovo in campo. Forza Ragazzi. Grazie a tutti per la vicinanza», rilancia ancora il Battipaglia Calcio annunciando che la partita sospesa a metà tempo con il Pasquale Foggia Academy – dal nome dell’ex calciatore di Siena e Lazio – verrà recuperata nelle prossime settimane.

