Fulmine vicino la Casa Bianca, 2 morti e 2 feriti gravi/ Video: tragedia nel parco

Tragedia a due passi dalla Casa Bianca, dove un uomo e una donna sulla settantina sono morti dopo essere stati colpiti da un fulmine. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e versano in condizioni critiche dopo essere state ferite dallo stesso modo dal fulmine, in un parco vicino alla Casa Bianca. La tragedia è avvenuta nel corso di una violenta tempesta ha colpito che la capitale degli Stati Uniti.

Il fulmine si è scagliato con violenza su Lafayette Square, un piccolo parco di fronte alla Casa Bianca. Il fatto è avvenuto alle 19:00 di giovedì. Un uomo e una donna sono morti mentre altri due hanno riportato “ferite gravi e pericolose per la vita”, come hanno spiegato Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso in una dichiarazione. Tutte le vittime sono state portate negli ospedali locali. Inizialmente i feriti erano 4, ma venerdì mattina la polizia metropolitana ha confermato che due di loro, la 75enne Donna Mueller e il 76enne James Mueller, di Janesville nel Wisconsin, erano morti. Gli altri due rimangono in condizioni critiche.

Sul luogo ambulanze e vigili del fuoco

Una portavoce della Casa Bianca ha parlato a nome dell’amministrazione Biden, spiegando che è “rattristata dalla tragica perdita di vite umane”. “Preghiamo per coloro che stanno ancora lottando per la propria vita”, ha aggiunto in una nota la segretaria stampa Karine Jean-Pierre. Dopo la tragedia, i servizi segreti statunitensi e la polizia del parco sono accorsi per aiutare i quattro feriti. Le vittime, nel corso della tempesta, avrebbero cercato riparo sotto uno degli alberi del parco, senza sapere che in realtà si tratta di una pratica non sicura.

“Gli alberi non sono luoghi sicuri. Chiunque vada a cercare riparo sotto un albero, deve sapere che è un posto molto pericoloso in cui trovarsi” ha dichiarato Maggiolo al Washington Post. Più ambulanze e un camion dei vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dopo la tragedia. Vari i testimoni, increduli, che hanno raccontato alla NBC di aver sentito “un orribile boom”. Il Washington Post ha spiegato che i quattro sono stati trovati a circa 100 piedi dalla statua dell’ex presidente degli Stati Uniti Andrew Jackson, al centro della piazza. Negli ultimi dieci anni, negli Stati Uniti i fulmini hanno ucciso in media 27 persone all’anno.

UPDATE: 2 dead, 2 critically injured in lightning strikes in front of the White House pic.twitter.com/IVivIeQIfc — BNO News (@BNONews) August 5, 2022













