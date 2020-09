Fulvio Abbate/ Alleanze “pericolose” nella casa per il “Marchese” (Grande Fratello Vip)

Fulvio Abbate è entrato da pochissimo al Grande Fratello Vip 2020 e si è già fatto conoscere per il suo dente avvelenato. In seguito alla scorsa puntata, lo scrittore siciliano ha deciso di rivelare il suo pensiero su tutti i concorrenti. A farne le spese è stata per prima Adua Del Vesco, che ai suoi occhi appare un po’ come una bambolina da mettere in vetrina e nulla di più. Non sorprende tra l’altro vedere che ha già legato con Patrizia De Blanck, una delle concorrenti più infiammabili di tutta la Casa. Nei giorni scorsi, Patrizia e Fulvio hanno avuto modo di parlare di Fausto Leali, per via della sua improvvisa voglia di fare le pulizie di casa. Il discorso poi si è spostato verso Maria Teresa Ruta e anche in questo caso Abbate non si è risparmiato: “Anche tua madre ha iniziato e secondo me ha una brutta considerazione di alcuni di noi quindi tiene tutto sotto controllo”. Lo scrittore si è assicurato che la diretta interessata non sentisse le sue parole, mentre parlava con la figlia Guenda Goria. La Contessa però non ha abbandonato il pallino per Leali, tanto da riportare il discorso sul cantante. “Stiamo sicuramente cogliendo il momento più alto di questo GF”, ha commentato Fulvio, provocando in Guenda una risata fragorosa. Fausto però non si è accorto di nulla e ha continuato a fare le sue pulizie, prima di abbandonare il compito per via della sua ‘anzianità’.

FULVIO ABBATE, SOCIAL CURIOSI: PERCHÈ IL MARCHESE?

Guai a finire nel mirino di Fulvio Abbate: il neo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 sta creando delle alleanze pericolose all’interno della Casa. Al suo fianco spesso e volentieri troviamo Patrizia De Blanck, con cui a quanto pare sta organizzando un piano contro Denis Dosio. “Questo non sa cosa gli aspetta”, ha detto la Contessa, “gli tagliamo il ciuffo se non smette di urlare”. Anche lo scrittore ha voluto dire la sua: “Vedrai, si riduce come Sansone”. Nelle ore successive, lo scrittore siciliano è ritornato di nuovo sull’argomento e ha lanciato una frecciata non troppo velata nei confronti di Denis, ormai ribattezzato da lui ‘Ciuffettino’. “I maschi sono carini, Enock è un amore, con Zelletta mi sono posto bene”, ha detto alla sua confidente di turno, smentendo la possibilità di provare un’antipatia a pelle con qualcuno dei concorrenti. “C’è una distanza culturale con Maria Teresa”, ha aggiunto, “si può mostrare anche la propria vulnerabilità e non empatico e cazzaro com’è ciuffettino. E’ un valore aggiunto. Ciuffettino ha un entusiasmo che non sembra minimamente crepato. Avrà le sue malinconie, ma è puro vitalismo alla dj”. Clicca qui per guardare il video di Fulvio Abbate . Intanto sul web si discute sul soprannome ‘Il Marchese’ assegnato ad Abbate. Un titolo che gli è stato assegnato nonostante non sia di origine nobile e da ricondurre ad alcune affermazioni dello stesso scrittore. In uno dei suoi libri, Fulvio infatti specifica che gli scrittori sono come Conti, Marchesi e Duchi del mondo dell’immaginazione. Da qui il soprannome che per ora non è ancora emerso nelle dinamiche della Casa. Staremo a vedere se l’argomento verrà sollevato nelle prossime puntate oppure no. Intanto il pubblico non sembra aver gradito l’ingresso dello scrittore nel reality, proprio per via della sua mente brillante e perchè considerato un po’ come un pesce fuor d’acqua. In tanti si chiedono quanto tempo riuscirà a rimanere in gioco e se qualcuno nella Casa deciderà di fare il suo nome, mandandolo in nomination in tempo record.



© RIPRODUZIONE RISERVATA