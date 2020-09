Fulvio Abbate choc “Adua Del Vesco ti vedi grassa? Dimagrisci”/ L’attrice ha sofferto di anoressia…

Fulvio Abbate nella bufera per una frase rivolta ad Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo scrittore, da quando ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, trascorre la maggior parte del suo tempo con Patrizia De Blanck. Nelle scorse ore, lo scrittore e la contessa stavano chiacchierando sul divano quando Adua Del Vesco ha fatto un commento sul proprio fisico. “Io sono grossa”, ha detto l’attrice siciliana. La risposta di Fulvio Abbate ha fatto infuriare il popolo del web. “E vabbè, allora dimagrisci se hai questo problema”, ha detto lo scrittore contro cui si sono scagliati gli utenti di Twitter. “Solo schifo, non si può permettere di dire a una donna dimagrisci poi ad Adua che è stata male e ha sofferto di annoresia“, ha scritto un utente. ” Questa se la doveva risparmiare. Non si dice a prescindere, ma soprattutto ad una persona che ha avuto dei problemi con il cibo e il peso”, ha aggiunto un altro. Tuttavia, Fulvio Abbate potrebbe non conoscere i problemi di anoressia che Adua ha dovuto affrontare.



ADUA DEL VESCO E LA LOTTA CONTRO L’ANORESSIA

Adua Del Vesco, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha raccontato la sua lotta contro l’anoressia svelando di aver rischiato davvero la vita. Adua, infatti, ha raccontato di aver raggiunto i 32 kg e di non riuscire neanche a camminare. “Quando sono stata male mi ha dimostrato di tenere tanto a me perchè io ero orribile. La gente mi guardava per strada schifata perchè a 30 kg ero solo ossa. Non riuscivo nemmeno a camminare e lui camminava per strada con me dandomi la mano e a volta baciandomi ed io mi chiedevo come poteva dirmi che ero bella. Non è una persona che me lo dice, ma me lo dimostra”, ha raccontato ad Andrea Zelletta parlando del rapporto con il suo attuale fidanzato. Durante una conversazione con Dayane Mello, inoltre, ha aggiunto: “Alterno momenti, direi una bugia se affermassi che ora sono al 100%. Però adesso ho imparato a gestirla“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA