Fulvio Abbate/ “De Blanck? Deluso, Gregoraci crede di vincere ma fuori dal GF Vip…”

Fulvio Abbate è il primo eliminato ufficiale dell’edizione numero 5 del GF Vip. La sua uscita di scena dal reality condotto da Alfonso Signorini, tuttavia, ha rappresentato “una liberazione”, come confermato in una intervista rilasciata a SuperGuidaTV. “Cominciavo a sentire un clima irrespirabile per la banalità di quasi tutti i presenti”, ha spiegato lo scrittore e giornalista che è rimasto sorpreso nel trovare un livello culturale e umano definito da lui stesso “così mediocre”. A deluderlo profondamente è stata la contessa De Blanck, con la quale aveva instaurato un bel rapporto di amicizia e sintonia mentale, eppure, ha commentato Abbate, “un istante dopo la mia uscita ha subito svenduto il sentimento che pensavo ci fosse tra di noi”. Grazie alla sua partecipazione, seppur breve, al GF Vip, in tanti hanno scoperto per la prima volta Fulvio Abbate, sebbene abbia alle spalle 25 libri scritti e l’esperienza di opinionista di politica e società. Dopo la sua uscita dal reality però non è stato raggiunto solo da insulti ma anche da messaggi di affetto e stima. Ma cosa lo ha convinto a dire di sì al Alfonso Signorini? “La curiosità umana prima ancora che culturale”. Tuttavia si rende conto di aver commesso un errore, quello che poi lo ha portato ad uscire dal GF Vip, ovvero essere fin troppo sincero nei confronti di Elisabetta Gregoraci, annunciata come “Cleopatra” ma percepita da Abbate piuttosto come una “larva”. “La sincerità mi ha permesso di uscire un istante prima di esplodere”, ha ammesso.

FULVIO ABBATE E LA SUA ESPERIENZA AL GF VIP

Fulvio Abbate, nel corso dell’intervista ha spiegato di essersi spesse volte accostato ad Elisabetta Gregoraci alla ricerca di un confronto, ma a suo dire il problema sarebbe da ricercare altrove: “Elisabetta Gregoraci è convinta di essere la vincitrice già annunciata del programma […] Pensa di essere intoccabile, peccato per lei che, uscendo dalla casa, dovrà fare i conti con l’opinione che molti hanno della sua personalità, comprese le parole dell’ ex marito, allora le cose saranno diverse. Saranno delusioni, meglio, cavoli amari, altro che larve o nutrie”. Rispetto ai cosiddetti “Gregorelli”, ovvero il flirt tra l’ex moglie di Briatore e l’ex Velino, Abbate ha ammesso: “La sensazione è che Pretelli sia preso dalla Gregoraci. Mentre lei stia usando la storia unicamente per rimodulare il suo profilo pubblico”. Lo scrittore ha cambiato opinione anche su Franceska Pepe che oggi giudica “bugiarda” e “non attendibile”. Rispetto al coming out di Gabriel Garko ad Abbate è dispiaciuto il fatto che un messaggio così importante sia caduto nel nulla mentre sarebbe potuto essere un momento di riflessione sui diritti Lgbt. A finire nel calderone degli “inesistenti” per lo scrittore, c’è anche Francesco Oppini: “Ha mostrato e continua a mostrare tracotanza da caporal maggiore, peccato per lui che nessuno gli abbia dato i galloni”, ha commentato. Ma la lista di coloro che lo hanno deluso è lunghissima: da Massimiliano Morra a Matilde Brandi. A “salvare” è invece Enock, del quale conserva un bel ricordo e Denis Dosio, “un ragazzo d’oro”: “Ad entrambi augurerei di vincere”. Nonostante le delusioni provate, Fulvio Abbate non si tirerebbe indietro di fronte ad un nuovo reality.



