Fulvio Abbate/ Esplode la rabbia: da Myriam a Zorzi ne ha per tutti (Grande Fratello Vip)

Alla fine Fulvio Abbate ha perso la pazienza al Grande Fratello Vip 2020. Le liti sono all’ordine del giorno all’interno della Casa, ma fino ad ora lo scrittore siciliano era riuscito a tenersi distante da qualsiasi scontro. Fino a che l’altra sera non si è reso protagonista di una lite furiosa con Myriam Catania. Tutto nasce da una frase improvvisa e piccata detta da Abbate a non si sa chi: “La mentalità piccolo-borghese se la mette nel cu**”. L’attrice romana gli aveva già chiesto spiegazioni dopo averlo sentito urlare e in seguito a quella frase, a cui ha aggiunto un’altra serie di parolacce, lo scrittore le si è rivolto in modo diretto. “Sai chi sono io?”, le ha chiesto. “No”, ha risposto l’artista. “E allora vattelo a leggere”, ha replicato Fulvio. Per fortuna il chiarimento è arrivato subito dopo, quando Maria Teresa Ruta ha raggiunto il resto del gruppo, sgomento e curioso allo stesso tempo.

“Si è arrabbiato perchè oggi, parlando della donazione del seme, continuava a usare parole volgari e a mimare la masturbazione”, ha rivelato, “io e Franceska gli abbiamo chiesto se potesse smettere e lui si è offeso. Non volevo avere ragione, solo che per l’educazione che ho avuto, tendo a dire poche parolacce”. Quanto è accaduto ha creato un’ondata d’interesse anche sui social, attenti ad ogni dettaglio. In molti credono che la pace successiva nata fra Abbate e la Ruta nasconda in realtà la volontà del primo di salvarsi in qualche modo dalla nomination di questa sera.

FULVIO ABBATE: MYRIAM, TOMMASO, GUENDA, TUTTI NEL MIRINO

Fulvio Abbate ha sempre complimenti e parole ostili per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Nei giorni scorsi, lo scrittore ha fatto una serie di domande a Myriam Catania e le ha provocato il piano. Il siciliano non poteva sapere però che l’attrice ha alle spalle un dramma, dovuto ai due ictus che hanno colpito il padre di recente. Poco prima tuttavia, Abbate si era accanito contro Tommaso Zorzi, di cui non tollera il modo di fare supponente e arrogante. Dopo averlo tacciato in malo modo, ha fatto marcia indietro e gli ha chiesto scusa, rivelando anche di aver cambiato idea nei suoi confronti.

Anche Guenda Goria è finita nel mirino dello scrittore, ma in modo del tutto diverso: “Non è solo bella, ha anche una bella testa, il problema è che questi sono tutti degli gnoccoloni”, ha detto a Matilde Brandi. Secondo il concorrente siciliano, la figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe già messo gli occhi su uno dei concorrenti maschi. “Sai che tormento, se così fosse, doversi far notare”, ha aggiunto. Alle sue spalle, Abbate però è già stato additato come falso da molti dei ragazzi della Casa. Primo fra tutti Andrea Zelletta, seguito da Francesco Oppini che lo vede un abile stratega e ovviamente anche Zorzi, che si tiene a debita distanza da lui.



