Fulvio Abbate: “Francesco Oppini vaffanc*lo!”/ Lite in diretta al Grande Fratello Vip

Scoppia in diretta, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’ennesima lite tra Fulvio Abbate e Francesco Oppini. Lo scrittore rinnova, infatti, tutta la disistima nei confronti del figlio di Alba Parietti: “Io trovo Francesco Oppini insostenibile! – sbotta – Non ho sentito da lui un solo pensiero degno di nota. Ha cercato di creare una sorta di timballo umano di complicità, nei momenti di difficoltà sta serrato dentro se stesso senza mai prendere una posizione. Questo suo atteggiamento da caporal maggiore lo trovo insostenibile!” Francesco Oppini prende allora parola e lo accusa di essere arrogante: “Io credo che una persona della tua cultura, e non è un’opinione solo mia, potevamo prendere un sacco di insegnamenti da te. Invece mi sono accorto, quando abbiamo giocato con i tweet, tu hai fatto l’ennesima scenata da permaloso con una sola differenza: che non c’era una donna a risponderti, perché tutte le altre volte che ti ha risposto una donna, tu hai replicato con arroganza e prepotenza.”

Fulvio Abbate scatenato: interviene Signorini

L’atmosfera in studio, dov’è Fulvio Abbate, e nella Casa dove sta Francesco Oppini si scalda. Ascoltando le parole del rivale, lo scrittore si inalbera definitivamente e lo manda a quel paese più volte: “Ti mando a fanc*lo adesso, va bene? Vattene a fanc*lo, ma te lo dico col cuore!” Così tante le parolacce che Alfonso Signorini è costretto ad intervenire e a rimettere in riga Fulvio che prima si scusa, poi torna a mandare Oppini a quel paese.



