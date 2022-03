Fulvio Abbate, lite con Maddalena Loy “Difende Putin?”/ La giornalista “Cretinata!”

Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, la trasmissione di Rai3 condotta da Bianca Berlinguer, si è vissuto un momento di forte tensione tra lo scrittore Fulvio Abbate a la web journalist Maddalena Loy. I temi legati ai no vax ed all’invasione dell’Ucraina da parte dei russi avrebbero acceso il battibecco tra i due ospiti del programma tv. Durante il confronto che vedeva in collegamento anche il virologo Matteo Bassetti, Abbate ha domandato: “Com’è possibile che questo blocco diciamo ‘subculturale’ che sosteneva l’esistenza dell’inaccettabilità…”. Lo scrittore è stato però interrotto dalla giornalista che ha tuonato: “Subculturale per lei, perché è la sua subcultura nel parlare in questo modo. Lei sta già fraintendendo!”.

Fulvio Abbate, con tono irritato ha allora asserito di non voler parlare con l’ospite di Cartabianca presente in studio: “Ma neanche io!”, ha replicato a sua volta la Loy. Abbate ha quindi chiesto di finire il discorso, continuando: “Per quale motivo adesso queste persone plaudono a un dittatore sanguinario come Putin ed hanno accusato noi di voler imporre la dittatura sanitaria?”.

Fulvio Abbate, lite con Maddalena Loy a Cartabianca

A rispondere alla domanda dello scrittore è stata Maddalena Loy che, già contrariata, ha commentato: “E’ molto semplice, se uno non è d’accordo con le politiche interne di questo governo è abbastanza facile che non sia d’accordo con la politica estera di questo governo. C’è una gestione, una visione politica di questo governo…”. Ma questa volta ad interromperla è stato Abbate che ha incalzato la giornalista: “Quindi state con un criminale a questo punto… sta difendendo Putin?”.

Quest’ultima domanda ha acceso ulteriormente gli animi portando all’inevitabile replica della Loy: “Ma perché è così basico? Lei è veramente basico! E’ lei una subcultura perché uno che dice una cretinata di questo genere… Si giri dall’altra parte!”. “Provo sincera pena per lei!”, ha ribattuto lo scrittore. La padrona di casa è stata a quel punto costretta ad intervenire nel tentativo di calmare le acque: “Non scendete nei litigi!”, ha detto ai suoi ospiti.

