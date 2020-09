Fulvio Abbate sarà eliminato?/ Alleanza con Francesca Pepe per superare la nomination…

Fulvio Abbate ha di nuovo superato il segno al Grande Fratello Vip 5. A distanza di 24 ore dall’ingresso di Gabriel Garko nella Casa, lo scrittore ha cercato di fare luce sulla sua relazione con Adua Del Vesco. Ha approfittato così di un momento di relax in salotto per sondare il terreno, rivolgendo delle domande ‘scomode’ alla diretta interessata. Fulvio infatti voleva avere la certezza che fra Adua e Gabriel ci fosse una sorta di patto, un finto fidanzamento creato ai fini dello spettacolo. Alla luce del mezzo coming out fatto dall’attore, Abbate non si è accontentato della parola ‘favola’ con cui ha definito la sua love story con la Del Vesco. “Che tipo di patto c’era tra di voi quando avete avuto una relazione?”, ha chiesto, specificando anche di riferirsi ad un patto sentimentale. “Siete stati presentati come fidanzati”, ha aggiunto, “eravate fidanzati?”. Adua ha cercato di non dargli alcuna certezza e Stefania Orlando si è intromessa nel discorso.

“Forse vi sfugge che le mie categorie non sono le vostre”, ha sbottato Abbate, “Io non ho pudore sul tema dell’omosessualità. Dico semplicemente che se tu vieni presentato come fidanzato e in realtà quella persona ha una propensione di altro genere o si tratta di una relazione schermo o c’è un patto”. Di fronte agli altri tentativi di Adua di non esporsi, lo scrittore si è infastidito del tutto e ha evidenziato come le loro due visioni del mondo siano del tutto differenti. “Vengo da una dimensione di rivoluzione sessuale”, ha detto lo scrittore, “non voglio aggiungere altro. Sono stato chiarissimo. Non voglio parlare più, mi sono rotto le scatole”. Fulvio non ha gradito infatti la reticenza di Adua e il tentativo di attribuirgli un forte interesse nei confronti del gossip. “Ho fatto delle domande e ho avuto delle risposte che reputo elusive, per una sorta di pudore”, ha proseguito dopo esserne andato per qualche momento dal salotto comune, “Non c’è problema. Non mi interessa il gossip, è una riflessione complessiva. Fate come volete. Continuate la vostra recita”. Clicca qui per guardare il video di Fulvio Abbate e Adua Del Vesco.

Fulvio Abbate, uscirà dalla casa stasera?

Fulvio Abbate è di nuovo a rischio: dopo essere finito al televoto la scorsa settimana, lo ritroviamo di nuovo fra i possibili eliminati del Grande Fratello Vip 5. Lo scrittore deve vedersela con altri concorrenti che hanno suscitato le antipatie del gruppo e forse potrebbe salvarsi ancora una volta. Francesca Pepe del resto ha creato molto più scompiglio di quanto non sia riuscito a fare lo scrittore. A sorpresa, il concorrente siciliano poi si è avvicinato proprio alla Pepe in questi giorni. “In puntata se ti attaccheranno lo dirò: sei un valore aggiunto”, ha detto alla modella poco prima della diretta dello scorso venerdì. “Se non ci fossi andresti inventata, vai bene anche con tutte le due contraddizioni”, ha aggiunto, “per alcuni è come un palcoscenico dove si possono mettere in mostra, hanno scalzato anche Matilde che lo faceva generosamente”.

Sia lo scrittore che la modella infatti sono convinti che il tema cucina sia diventato un taboo nella Casa perchè visto come una sorta di vetrina da molti concorrenti. Il web però non perdona ad Abbate uno degli scivoloni più assurdi di cui si è reso protagonista. “Io sono grossa“, ha detto infatti Adua Del Vesco in un momento di relax. “E vabbè, allora dimagrisci se hai questo problema”, ha replicato Fulvio. L’attrice ha deciso di andarsene senza replicare, ma sui social la situazione non è passata inosservata. In molti hanno criticato la frase del siciliano per via del passato di Adua, che ha raccontato in più occasioni di aver vissuto un forte dolore a causa dell’anoressia e di esserne uscita a fatica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA