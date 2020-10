Fulvio Abbate Vs Gregoraci, Oppini e Ruta/ Torna nella Casa con un video: “Che falso”

Fulvio Abbate torna nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 con un video che ha fatto infuriare alcuni dei suoi ex coinquilini. Commenti molto pungenti quelli dello scrittore che ne ha avute un po’ per tutti ma, in primis, per Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta. Dopo un saluto a Denis Dosio – “Un ragazzo d’oro” – Abbate parte all’attacco contro la Gregoraci. “Elisabetta è ritenuta la Cleopatra della Casa, c’è quasi venerazione da parte di un piccolo timballo umano che le sta intorno. – esordisce – Sembra che la portino con una portantina anche quando deve andare a truccarsi e farsi la doccia. Deve dimostrare un talento”. Lei replica però a tono: “Che poveretto!” L’attenzione si sposta poi su Francesco Oppini, del quale ricorda le urla date in Casa e nulla, dunque, di concreto. Lui, però, se la ride.

FULVIO ABBATE CRITICA MARIA TERESA RUTA E NON SOLO

Gli attacchi di Fulvio Abbate arrivano poi a Maria Teresa Ruta. “Maria Teresa, i suoi balletti sono insostenibili ed è come se si stesse rivolgendo ad un pubblico semplice. E infatti la guardano e dicono ‘quant’è carina!'”, dichiara, facendo anche il verso. Parole non proprio dolcissime anche per Franceska Pepe: “È una bugiarda. Mi ha svenduto dentro la Casa. È lei che lancia il bullone che blocca il meccanismo della complicità di chi ritiene di stare lì dentro per fare delle strategie per sostenere Cleopatra Elisabetta”. Parole però, quelle di Abbate, criticate aspramente da molti nella Casa: “Che falso!” sbottano. (Clicca qui per il video)



