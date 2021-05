Fulvio Abbate Vs Tommaso Zorzi/ “Al reuccio permaloso resterà di aprire una tintoria”

Si riaccende la querelle che vede protagonisti Fulvio Abbate da una parte e Tommaso Zorzi dall’altra. La loro inimicizia risale, d’altronde, ai tempi del Grande Fratello Vip di cui entrambi hanno fatto parte in qualità di concorrenti. Abbate, d’altronde, in più occasioni rese palese la sua poca stima per Tommaso con commenti e tweet poco carini nei confronti di colui che ha soprannominato ‘reuccio permaloso’. Tanto che, pochi mesi fa, Zorzi ha deciso di prendere dei provvedimenti e addirittura querelare Abbate. “Sono mesi che parli di me denigrandomi, – scrisse Zorzi ad Abbate nel messaggio poi da lui reso pubblico – sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile per molti. Detto questo oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti”. Nonostante ciò, Abbate è tornato all’attacco.

Fulvio Abbate, nuova provocazione contro Tommaso Zorzi

Con un tweet, poi postato anche sul suo profilo Instagram, Fulvio Abate è tornato a stuzzicare Tommaso Zorzi, pungendolo sulle ultime novità televisive (non positive) che lo riguardano. “Alla fine di tutto, al reuccio permaloso del Grande Fratello Vip resterà di aprire una tintoria. All’inaugurazione anche Giorgia Meloni.” è la provocazione di Abbate che potrebbe scatenare a breve una nuova reazione di Zorzi. D’altronde in questi giorni, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si trova al centro di vari attacchi, come l’ultimo di Guenda Goria.

