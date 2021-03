Fulvio Abbate vs Tommaso Zorzi/ “Querela e insulti: dopo Meloni ritrova la parola”

E’ guerra tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip e nello specifico tra Tommaso Zorzi e Fulvio Abbate. Il vincitore dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha annunciato oggi di aver querelato il noto scrittore. Tutto sarebbe nato dopo l’ospitata di Zorzi al Maurizio Costanzo Show dopo la quale il giovane sarebbe stato sommerso da insulti e minacce. Dopo averle rese note attraverso le sue Instagram Stories, il 25enne si è rivolto a Fulvio Abbate il quale su Twitter ha scritto, riferendosi all’attuale opinionista dell’Isola: “Voi siete Zorzi, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre Resistenza!”.

Zorzi ha quindi pubblicato lo screen di un messaggio che ha inviato allo scrittore ed ex gieffino in cui lo mette al corrente della querela nei suoi confronti: “Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando me*** e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti”.

FULVIO ABBATE ATTACCA TOMMASO ZORZI DOPO MINACCIA DI QUERELA

Nel pomeriggio non si è fatta attendere la replica di Fulvio Abbate che ha deciso anche lui di comunicare con Tommaso Zorzi via social, postando un nuovo pensiero su Twitter e ricondividendolo poi anche su Instagram. “Ricevo minaccia di querela condita di insulti da tal Tommaso Zorzi. Il soggetto ha ritrovato la parola. Peccato gli sia mancata davanti alla Meloni al Maurizio Costanzo Show. Lì non un cenno da parte sua sui diritti LGBTQ. Ora e sempre Resistenza”, ha tuonato lo scrittore. Non tutti hanno apprezzato il nuovo intervento di Abbate, già molto critico nei confronti di Zorzi anche all’interno della Casa del GF Vip. Alcuni fan del giovane infatti sono intervenuti in sua difesa: “vergognati, te la stai prendendo con un ragazzo che sta cercando di difendersi dai leoni di tastiera e che sta cercando di sbarcare nel mondo della televisione e tu riesci solo a sparare putt*nate. Se ti viene detto qualcosa poi vediamo”, ha scritto un utente. Ma c’è anche chi ha condiviso la risposta di Abbate sostenendo la sua posizione ed accusando Zorzi di eccessiva presunzione.

