Fulvio Amoruso e Federica Majorano/ Divorzio per la coppia? Gli indizi dicono… (Matrimonio a prima vista)

Divorzio in arrivo per Fulvio Amoruso e Federica Majorano

Fulvio Amoruso e Federica Majorano potrebbero concludere da separati il percorso a Matrimonio a prima vista 2019. Non sarebbe la prima volta che una coppia scoppia del tutto poco prima del gran finale e ora siamo arrivati alla resa dei conti per il binomio più chiacchierato sui social. Federica sembra non pensare troppo a quale sarà il destino con Fulvio, anzi. Il dover scegliere di proseguire le nozze, oppure no, non sembra rovinare il suo umore. Soprattutto perché le fiamme all’interno della coppia hanno iniziato ad alzarsi ben prima del confronto conclusivo. In base a quanto abbiamo visto in queste settimana, non possiamo dire con certezza che uno dei due potrebbe fare marcia indietro. Le possibilità che ci sia un ritorno di fiamma sono piuttosto remote. Fulvio e Federica comunque non sono gli unici di fronte al bivio e ad un passo dal burrone: solo una coppia di quest’edizione potrebbe davvero darci il lieto fine che vorremmo.

Fulvio Amoruso e Federica Majorano: potenzialità inespresse?

Fulvio e Federica ci regaleranno ancora delle sorprese? Sembra proprio di sì visto che nella puntata di Matrimonio a prima vista di questa sera, avremo modo di vedere scene inedite che riguardano anche la loro coppia. Intanto sappiamo che fra i due non corre buon sangue, visto quanto accaduto la settimana scorsa. I dubbi di Federica del resto sono stati visibili fin dall’inizio del programma, con un picco verso l’alto durante il viaggio di nozze a Zanzibar. Secondo la psicoterapeuta Nadia Loffredi, Fulvio e Federica possiedono delle potenzialità che non sono ancora emerse nel lungo viaggio a due. Il fatto che nessuno dei due si sia evoluto grazie alla relazione di coppia, dice a Vero TV, obbliga entrambi a rimanere ancorati a ciò che è accaduto durante il primo incontro. “Bisogna sospendere ogni forma di giudizio“, ha detto parlando dell’errore fatto da lei, ovvero cedere al pregiudizio verso il partner e soprattutto nei confronti della loro relazione. Purtroppo non sono riusciti a fare quel salto di qualità in grado di sbloccare tutto: rompere il loro legame non era che l’unica strada possibile.

Fulvio Amoruso e Federica Majorano: la difficile notte della coppia

Fulvio Amoruso e Federica Majorano si sono lasciati e i fan di Matrimonio a prima vista non si è di certo sorpreso nel vedere la loro coppia crollare in modo definitivo. Nella puntata della settimana scorsa, abbiamo scoperto che cosa è accaduto in quelle ore fatidiche. “Una delle notti più difficili della mia vita questa“, dice Federica al confessionale. Fulvio ha provato un approccio fisico e di contro ha ricevuto solo uno schiaffo che ha fatto male ad entrambi. “Da lì si è scatenato il putiferio, l’inferno“, continua lei, ricordando come il marito abbia approfittato della situazione per rivelarle tutti i suoi pensieri. “Sono arrivato al limite“, dice infatti lui, ripensando alle notti trascorse insieme, al fatto che Federica abbia mostrato sempre un forte fastidio nei suoi confronti. La decisione più forte per Fulvio? Chiedere a Federica di lasciare la stanza in cui erano ospiti e andarsene altrove. Per la Majorano non è rimasto altro da fare che trascorrere le ore di sonno in reception. Clicca qui per guardare il video di Fulvio Amoruso e Federica Majorano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA