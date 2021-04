Fulvio, Caterina Collovati e figlie Clementine e Celeste/ “Giulia Salemi? Equivoco…”

L’intera famiglia Collovati oggi ospite di Domenica Live, nel corso della puntata di oggi 18 aprile del programma di Barbara d’Urso. Fulvio, insieme alla moglie Caterina ed alle loro due figlie, Celeste e Clementina, sono intervenute nello studio domenicale per raccontarsi al cospetto della padrona do casa. Ad intervenire per prime sono state proprio le due figlie che hanno dichiarato: “E’ molto più facile litigare con mamma che con papà, mamma ha sempre da ridire, dal mettere a posto la camera a come ti sei truccata e vestita. Lei porta avanti le sue ragioni come lo fa davanti le telecamere anche nella vita di tutti i giorni”. Tuttavia anche parlando del padre le due ragazze hanno ammesso come di recente sia anche mamma Caterina a sopportare papà Fulvio.

L’ex calciatore ha così tentato di difendersi asserendo: “Quando sono tutte e tre insieme sono insopportabili, preferisco uscire di casa, ma come fai a parlare con loro?”. In merito al tema della gelosia, sempre le figlie hanno commentato: “Chi è più geloso? Molto di più papà, lui è sempre stato il più attento alle uscite, ai fidanzati. Ma tra loro non sono gelosi”.

FULVIO, CATERINA COLLOVATI E LE FIGLIE CLEMENTINE E CELESTE A DOMENICA LIVE

A smentire le parole delle due ragazze è stata però la padrona di casa Barbara d’Urso che ha voluto ricordare la sfuriata avuta proprio a Live Non è la d’Urso da Caterina Collovati contro Giulia Salemi, accusata di averci provato con il marito Fulvio. Quest’ultimo ha fatto finalmente chiarezza spiegando: “Abbiamo fatto 6 mesi insieme di trasmissione in Albania, è una ragazza simpatica penso che non abbia fatto nulla di male, ha lasciato un messaggio…c’era una confidenza… è un equivoco, come rispondevo? Quel messaggio che ha lasciato… è una ragazza solare, simpatica, che diceva amore con tutti”. In difesa della madre è stata una delle due figlie che ha aggiunto: “Io ai miei colleghi di 60 anni non scrivo amore”. Ad intervenire anche Caterina Collovati che ha spiegato di controllare di tanto in tanto il cellulare del marito senza aver mai trovato nulla di preoccupante. Il loro è un matrimonio che va avanti da 40 anni. “Lei aveva 16 anni ma era molto più matura della sua età, mi aveva colpito il carattere”, ha ammesso Fulvio, che poi si è commosso insieme alle due figlie dopo una lettera della moglie in cui lo definiva “un dono divino”. “Lei queste frasi le ha sempre dette, è sempre stata sensibile. E’ una donna forte, ma anche lei ha le sue debolezze ma è proprio il suo carattere che me l’ha fatta scegliere”, ha chiosato.

