Fulvio e Federica/ Storia mai decollata ma dopo 6 mesi… (Matrimonio a prima vista)

Sicuramente la coppia che il pubblico di Matrimonio a prima vita ha preferito è proprio quella formata da Fulvio e Federica. Lei ha alzato un muro sin dall’inizio mentre lui davvero era rimasto colpito dalla sua bellezza e solarità. Le cose non sono però andate bene per loro e sono peggiorate durante il viaggio di nozze andato in scena a Zanzibar, un luogo sacro per la bella Federica ancora davvero troppo ancorata al passato, e poi? Dopo tentativi e insistenze da parte di Fulvio Amoruso, alla fine tutto è naufragato. Il neo sposo ha mollato la presa e il rapporto a quel punto si è concluso con un bel divorzio e una promessa di amicizia lontano dalle telecamere. Cosa ne è stato di loro dopo la fine del programma? Lo scopriremo questa sera con lo speciale sei mesi dopo che rivedrà i due al cospetto degli esperti. Federica ha fatto un po’ di sana autocritica ammettendo le sue colpe mentre Fulvio ha pensato bene che presto tutto potrebbe cambiare ancora con tanto di bacio finale a favor di telecamere. Dopo lo speciale occhi puntati ai social perché qualcosa potrebbe essere cambiato tra loro… (Hedda Hopper)

Fulvio e Federica, Matrimonio a prima vista: divorzio a fine programma

Quella fra Fulvio Amoruso e Federica Majorano è stata una storia persa in partenza. A Matrimonio a prima vista non sono mancate le litigate forti, soprattutto per via dell’atteggiamento di lei. “Quello di cui sono contento è che non ho nulla da rimproverarmi”, dice lui prima del confronto fatale. “Il percorso è stato veramente difficile. Sono stati più i momenti negativi che quelli positivi. Di momenti belli sinceramente non riesco nemmeno a ricordarmeli”. I bei ricordi però riguardano il giorno delle nozze, mentre il viaggio di nozze è stato “un mix di emozioni positive e negative”. I litigi invece non fa fatica a riportarli alla memoria, come quando hanno avuto un battibecco a tavola. Senza dimenticare quell’assenza di fisicità che Fulvio ha sempre lamentato nel corso della loro convivenza. “Ad oggi, dopo tutto quello che ho visto e che ho passato con lei, io la mia risposta ce l’ho chiarissima nella mia mente”. Anche Federica non ha vissuto quest’esperienza in modo positivo. Non avrebbe mai pensato che l’avventura da moglie sarebbe stata così tosta. “Se dovessi scattare tre foto di Fulvio, la prima sarebbe sicuramente il giorno del matrimonio […] poi la seconda quando abbiamo fatto la cena a bordo piscina a Zanzibar. La terza foto è di lui sulla moto”. Sono tre momenti in cui Federica si è sentita quasi le farfalle nello stomaco, anche se poi le cose sono andate in modo diverso. E’ delusa soprattutto dal finale, anche se era già consapevole che il loro rapporto non sarebbe potuto andare avanti. Avrebbe preferito però che non ci fosse l’ultima sfuriata prima della frattura. “Non mi sento proprio una moglie. Magari di natura non sono fatta per il matrimonio”, conclude. Federica ha ancora dubbi e incertezze, anche se in linea generale si dichiara felice di quanto ha fatto: “Uscirò a testa alta, contenta di me stessa e del percorso che ho fatto”.

Fulvio e Federica, Matrimonio a prima vista: incompatibilità caratteriali più forti di tutto

Le incompatibilità caratteriali non hanno permesso a Fulvio Amoruso e Federica Majorano di concludere Matrimonio a prima vista da sposati. Secondo lui però è la moglie, ormai ex, a non essersi mai messa in gioco. Il fastidio di Fulvio inizia fin dai primi istanti del confronto: Federica ha scelto di non indossare la fede. “Ha cominciato a fermo lì così e quegli approcci che aveva erano da quindicenne”, dice lanciando un macigno contro l’ex marito. Fulvio però sa di non aver mai avuto alcuna possibilità con la donna e di essersi ritrovato in difficoltà soprattutto per questo. “Non riesci a capire i tuoi errori, io li riconosco i miei”, sentenzia lei. “Non mi posso accontentare di una cosa mediocre, che non mi faccia esplodere dentro”, aggiunge caricando sulle spalle di Fulvio l’ennesimo peso ingombrante. Entrambi però ammettono di portarsi a casa un cambiamento: Fulvio si è ritrovato più paziente del solito e ora sa di essere in grado di superare tanti limiti. Federica invece se ne va con un’apertura mentale, disposta a migliorarsi, ma sicura di essere stata coerente con se stessa. “Mi sento liberata”, dice alla fine dopo l’addio. Forse persino consapevole di guardare verso l’amore con gli occhi di un’adolescente, ma del resto il programma le ha permesso di ottenere una conferma. Sa che cosa può dare e sa che cosa vorrebbe trovare in un partner.



