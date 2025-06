Si chiamano Fulvio e Rosanna Rota i genitori di Yara Gambirasio, rimasti sempre discreti dopo la vicenda terribile che ha stravolto la loro vita. Dopo l’omicidio della tredicenne per mano dell’attuale condannato Massimo Bossetti, i due hanno lottato per conoscere la verità dietro all’uccisione della ginnasta senza però cavalcare alcuna onda mediatica. Anzi, dopo l’uscita di Yara, serie Netflix che ha ripercorso il caso, i due si sono indignati denunciando la piattaforma. Ma andiamo con ordine.

Delitto di Garlasco, De Rensis: "Sta emergendo verità diversa"/ Poi lite con Colaprico: "C'è limite a tutto!"

Fulvio, padre di Yara Gambirasio è imprenditore di una ditta di costruzioni, e dopo la sparizione della figlia stava lavorando proprio accanto a Massimo Bossetti. Per via di questa dinamica si erano aperte diverse ipotesi sulla sparizione di Yara, compresa quella della possibilità che la ragazza fosse stata attirata in cantiere da qualcuno conosciuto dal padre. Quest’ultimo, ha sempre parlato della figlia in modo commosso: “Era la mascotte di casa, era il collante che teneva assieme tutti.”, spiegava dopo la sua morte: “Era il sale della nostra famiglia, veramente”.

Genitori Yara Gambirasio, l’esposto al Garante della Privacy

I genitori di Yara Gambirasio, originari di Brembate Sopra in provincia di Bergamo si sono detti indignati dopo aver scoperto che nella serie Netflix intitolata Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio fossero stati utilizzati addirittura gli audio delle intercettazioni. La docufiction di Gianluca Neri aveva infatti riproposto quello che usciva dal telefono di famiglia, dal quale non era mai scaturito nulla di rilevante. Da lì, infatti, si sentivano solo i suoni della madre che piangeva e le registrazioni dei messaggi che mandavano alla figlia per invitarla disperatamente a tornare a casa. Ad ogni modo, ai genitori di Yara Gambirasio non è piaciuta la serie e hanno mandato un esposto al Garante della Privacy per essersi trovati di fronte alle loro conversazioni spiattellate sulla piattaforma.