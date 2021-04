Fulvio e Patrizia, Uomini e Donne/ “Ci frequentiamo ancora”, Sperti: “Ti ha scelta..”

Se Serena, nuova dama del trono over di Uomini e Donne, spera di trovare l’amore in trasmissione, Fulvio e Patrizia stanno provando a capire se la lor frequentazione possa trasformarsi in un vero sentimento. Dopo il confronto avvenuto nella scorsa puntata durante il quale Fulvio ha ammesso di aver chiesto il numero di telefono ad altre donne come Chiara che, tuttavia, ha rifiutato di uscire con lui, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Fulvio e Patrizia raccontano che la frequentazione sta continuando. Tra i due ci sono stati dei baci e, nonostante il desiderio di Fulvio di conoscere altre signore, Patrizia ha deciso di provarci seriamente. La sua scelta, però, non viene capita da Gianni Sperti: “Lui sta uscendo con te perchè le altre signore hanno rifiutato di lasciargli il numero di telefono“, spiega l’opinionista.

Fulvio e Patrizia nuova coppia di Uomini e Donne?

Patrizia, nonostante i commenti del parterre femminile e di Gianni Sperti che la invitano a non tuffarsi a capofitto nella storia, ribadisce di voler continuare a frequentare Fulvio. “Ha chiesto il numero di telefono ad altre donna, non è successo niente”, puntualizza Patrizia. Fulvio, da parte sua, ribadisce che, qualora fosse uscito con altre donne, non si sarebbe mai lasciato andare a gesti intimi per rispetto nei confronti di Patrizia con cui ci sono stati già dei baci. “Se rifiuti di avere contatti fisici con altre persone significa che siete una coppia”, commenta Gianni mentre il cavaliere e la dama ribadiscono di non essersi concessi l’esclusiva.

