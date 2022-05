Fulvio Pavanati e Lucas Peracchi, ex fidanzati Mercedesz Henger/ Accuse e sospetti

Fulvio Pavanati e Mercedesz Henger ancora fidanzati? Dubbi e segnalazioni

Mercedesz Henger continua ad essere nel mirino di sospetti e polemiche. Da quando è arrivata all’Isola dei Famosi si è infatti aperto un vero e proprio caso sulla sua reale situazione sentimentale. È fidanzata? Si è lasciata poco prima di arrivare all’Isola? I sospetti sulle tempistiche hanno portato Edoardo Tavassi, con il quale stava iniziando una simpatia, a staccarsi da lei, accusandola di mentire.

Il fatidico fidanzato della Henger sarebbe Fulvio Pavanati, uomo con il quale Mercedesz avrebbe avuto una conoscenza però finita alcuni giorni prima della sua nuova esperienza all’Isola. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno però svelato un retroscena: l’uomo vivrebbe a casa di Mercedesz ed è per questo che il gossip lo vorrebbe ancora legato a lei. La verità, però, sarebbe ben altra.

Fulvio Pavanati e Lucas Peracchi: sospetti e accuse dall’ex

L’opinionista Arianna David, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha rivelato: “Fulvio è un uomo che lavora, che ha la sua indipendenza, purtroppo con il covid, con questa pandemia ha avuto dei problemi come li abbiamo avuti tutti. – e ancora – Siccome i familiari hanno paura di contrarre il covid, gli hanno chiesto se si ferma un po’ di più a Milano ed evita il contatto. In questo Mercedesz è stata fantastica, perché loro pur non stando insieme, lei gli ha detto che il suo appartamento è a sua disposizione”. Intanto, dopo la notizia della pace tra Mercedesz con sua madre Eva, è tornato all’attacco Lucas Peracchi. L’ex di Mercedesz si è fatto sentire su Instagram negli ultimi giorni, facendo delle forti precisazioni sulla sua ex.

