Fumo di Londra/ Su Rai 3 il film di e con Alberto Sordi (oggi, 8 agosto 2020)

Fumo di Londra va in onda su Rai 3 oggi, sabato 8 agosto, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1966 grazie ad una coproduzione tra Italia e Regno Unito con la regia di Alberto Sordi il quale oltre ad essere anche il principale protagonista si è occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Sergio Amidei. Il montaggio del film è stato realizzato da Antonietta Zita con le musiche della colonna sonora di Piero Piccioni mentre nel cast sono presenti anche Fiona Lewis, Amy Dalby, Alfredo Marchetti, Clara Bindi, Michael Trubshawe e Massimo Ungaretti.

Fumo di Londra, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Fumo di Londra. Dante è un antiquario che ha un proprio negozio e una propria attività molto ben avviata nel pieno centro di Perugia. Oltre ad essere un vero e proprio maniaco dell’arte di tutti gli oggetti che la enfatizzano, nutre una straordinaria passione anche per quanto riguarda la cultura British. Una imperdibile occasione per avere un contatto diretto con una cultura molto differente da quella italiana si palesa non appena viene informato di un’importante asta che si terrà nel pieno centro di Londra. L’uomo così organizza la partenza insieme alla propria moglie che purtroppo decide di portare anche i figli insieme ad un amico di vecchia data. Non appena arriva nella città londinese, Dante inizia ad avere un atteggiamento da tipico cittadino britannico ed in particolar modo decide di acquistare un classico abito di color fumo di Londra con tanto di bombetta ed altri accessori che vengono utilizzati all’epoca nella città.

Inizia quindi a scorrazzare per le strade di Londra dopo aver preso camera presso il prestigioso Hilton hotel che gli permette addirittura di avere una visuale su Buckingham Palace. Proverà anche a farsi passare per un vero e proprio cittadino britannico tentando anche di mangiare i piatti tipici di Londra salvo poi decidere di ritornare alle abitudini italiane che certamente lo soddisfano maggiormente. Dopo aver immaginato di avere un futuro nella città di Londra, il giorno seguente partecipa all’asta dove si spaccia per un famoso marchese italiano che in realtà è scomparso da alcuni anni e dovrà contrastare una ricca ereditiera che avrà la meglio. Tuttavia, nonostante la delusione di aver perso un importante oggetto d’arte, Dante è comunque felice in quanto l’ereditiera per farsi perdonare decide di invitarlo nel proprio palazzo, il che permetterà a Dante di pagare il viaggio di rientro in Italia ed avere tante altre avventure British in pieno stile inglese.

