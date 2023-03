Fumo vietato all’aperto con bambini e donne incinte/ Anche e-cig: bozza legge divieti

Si avvicina la stretta sul fumo. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha fatto elaborare dai tecnici una bozza del provvedimento che aggiornerà la legge Sirchia, quindi estenderà divieti e limitazioni. La novità principale è che il divieto di fumo sarà esteso in molti luoghi all’aperto, come i parchi, quindi non solo al chiuso. Inoltre, il fumo sarà vietato nelle vicinanze di bambini e donne in gravidanza. Stando a quanto riportato da Quotidiano Sanità, dovrebbe essere tolta la possibilità nei locali chiusi di allestire sale dedicate ai fumatori e non dovrebbe essere più possibile fumare nei dehors di bar e ristoranti.

Altra novità è che l’allargamento dei divieti dovrebbe riguardare anche le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato. Sono previste limitazioni anche riguardo la possibilità di fumare nelle stazioni ferroviarie, fermate dell’autobus e anche agli sbarchi dei traghetti. Il condizionale è d’obbligo, visto che al momento si è ancora nella fase della bozza.

NIENTE PUBBLICITÀ E REBUS DISEGNO LEGGE

Quindi, le norme più stringenti sul fumo potrebbero subire ora delle modifiche da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci, anche perché è previsto un confronto nel governo alla luce della portata delle novità. Un’altra di non poco conto è il divieto di pubblicizzare le nuove sigarette elettroniche, in particolare i device. Al momento non si possono promuovere liquidi di ricarica o tobacco, ma ci sono spot sui dispositivi. Nel caso in cui passasse la legge, spiega Repubblica, anche queste pubblicità dovrebbero sparire. Dubbi anche sullo strumento legislativo: non è chiaro se sarà messo a punto un disegno di legge di iniziativa governativa o se il testo sarà inserito in un altro provvedimento da approvare come accadde per la legge Sirchia, che fu inserita nelle Disposizioni ordinamenti in materia di pubblica amministrazione. L’occasione in questo caso potrebbe essere il decreto Milleproroghe, ma la bozza non è rientrata. Dipenderà dalla volontà politica, non solo dal ministro Schillaci, di portare avanti le nuove regole anti fumo in Italia.

