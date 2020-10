Funerale di Rudy Zerbi a Tu sì que vales/ De Filippi guida il carro funebre, Gerry…

A Tu si que vales si può vedere di tutto, anche un funerale. È quanto accaduto nel corso della puntata di oggi, 10 ottobre, quando a fare il suo ingresso in studio è stato Enrico Fratini, un collezionista di carri funebri. Fa infatti il suo ingresso con un’auto adibita a funerali e svela di averne ben 21 a casa. Un’attività che incuriosisce i 4 giudici, che danno così il via ad una scenetta esilarante. Maria De Filippi lascia la sua postazione per prendere posto alla guida del carro funebre. Chiama al suo fianco Sabrina Ferilli, poi però ricorda che c’è bisogno di qualcuno che prende posto dietro, facendo ‘la salma’. Chi se non Rudy Zerbi?

A Tu si que vales va in scena il finto funerale di Zerbi…

Ciò che ne segue è esilarante: Rudy Zerbi prende posto nello spazio adibito alla bara e si finge morto mentre Maria De Filippi, con al suo fianco la Ferilli, mettono in moto l’auto e lo trasportano a quello che sarà il suo finto funerale. Ad avere il compito di ‘ricordarlo’ Gerry Scotti, che dà inizio ad una vera e propria celebrazione che si conclude però in modo divertente: parte la musica e tutti si scatenano nella danza, scherzando sulla finta dipartita di Zerbi che lascia la postazione della salma e sbotta “Ma come, festeggiate?”

